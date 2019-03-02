Спецпредставитель США обвинил Каракас в использовании гумпомощи как политического оружия

Власти Венесуэлы используют поставляемую в страну гуманитарную помощь в качестве политического оружия, заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс, выступая на пресс-конференции в пятницу.

"Мы знаем, что годами режим продавал часть получаемой помощи и использовал другую часть гуманитарной помощи таким образом, что ее получали только сторонники режима", - сказал спецпредставитель.

"Другими словами, это становится политическим оружием, а не способом улучшения жизни большинства венесуэльцев", - заявил Э.Абрамс, отвечая на вопрос о недавней поставке в Венесуэлу медикаментов из РФ.

США поддерживают передачу Венесуэле гуманитарной помощи, но не поддерживают ее передачу "этому коррумпированному режиму", заявил Э.Абрамс.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия направила Венесуэле 7,5 тонн медикаментов в качестве гумпомощи, рассматривает вопрос новых поставок.