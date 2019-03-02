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СНГ 02.03.2019 11:54

Лавров обсудил перспективы отношений РФ-США с сопредседателями Дартмутского форума

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил в пятницу ситуацию в российско-американских отношениях с сопредседателями Дартмутского форума, сообщает МИД России.

С.Лавров принял сопредседателей российско-американского Дартмутского диалога - бывшего посла США в Москве Джеймса Коллинза, директора вашингтонского Института им. Дж.Кеннана Мэтью Рожански, президента фонда "Мировая политика и ресурсы" Юрия Шафраника и научного руководителя Института востоковедения РАН Виталия Наумкина, информирует внешнеполитическое ведомство.

"Состоялся заинтересованный обмен мнениями по нынешнему состоянию и перспективам развития российско-американских отношений", - говорится в сообщении.

С.Лавров подчеркнул "важность продолжения тесных контактов представителей академических, деловых и культурных кругов двух стран в интересах устранения недоверия, укрепления взаимного понимания и расширения двусторонних связей в различных сферах".

"Дартмутский диалог" - формат неформальных встреч экспертов из РФ и США, существующий с 1960 года для улучшения взаимопонимания между сторонами.

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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, США, ДАРТМУТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]