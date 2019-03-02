Лавров обсудил перспективы отношений РФ-США с сопредседателями Дартмутского форума

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил в пятницу ситуацию в российско-американских отношениях с сопредседателями Дартмутского форума, сообщает МИД России.

С.Лавров принял сопредседателей российско-американского Дартмутского диалога - бывшего посла США в Москве Джеймса Коллинза, директора вашингтонского Института им. Дж.Кеннана Мэтью Рожански, президента фонда "Мировая политика и ресурсы" Юрия Шафраника и научного руководителя Института востоковедения РАН Виталия Наумкина, информирует внешнеполитическое ведомство.

"Состоялся заинтересованный обмен мнениями по нынешнему состоянию и перспективам развития российско-американских отношений", - говорится в сообщении.

С.Лавров подчеркнул "важность продолжения тесных контактов представителей академических, деловых и культурных кругов двух стран в интересах устранения недоверия, укрепления взаимного понимания и расширения двусторонних связей в различных сферах".

"Дартмутский диалог" - формат неформальных встреч экспертов из РФ и США, существующий с 1960 года для улучшения взаимопонимания между сторонами.