Лавров обсудил перспективы отношений РФ-США с сопредседателями Дартмутского форума

С.Лавров принял сопредседателей российско-американского Дартмутского диалога - бывшего посла США в Москве Джеймса Коллинза, директора вашингтонского Института им. Дж.Кеннана Мэтью Рожански, президента фонда "Мировая политика и ресурсы" Юрия Шафраника и научного руководителя Института востоковедения РАН Виталия Наумкина, информирует внешнеполитическое ведомство.
"Состоялся заинтересованный обмен мнениями по нынешнему состоянию и перспективам развития российско-американских отношений", - говорится в сообщении.
С.Лавров подчеркнул "важность продолжения тесных контактов представителей академических, деловых и культурных кругов двух стран в интересах устранения недоверия, укрепления взаимного понимания и расширения двусторонних связей в различных сферах".
"Дартмутский диалог" - формат неформальных встреч экспертов из РФ и США, существующий с 1960 года для улучшения взаимопонимания между сторонами.
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