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Дальнее зарубежье 02.03.2019 12:21

Пенс обещает построить стену на границе с Мексикой до конца президентского срока Трампа

Вице-президент США Майк Пенс в пятницу заявил, что стена на границе США и Мексики будет возведена до окончания первого президентского срока Дональда Трампа, сообщают американские СМИ.

"Мы уже начали строить стену. Я вам обещаю, что мы завершим работу до того, как истечет срок нашего мандата", - сказал М.Пенс, выступая на Конференции консервативных политических действий.

Он также выступил в поддержку режима чрезвычайного положения, введенного президентом. Д.Трамп принял решение о введении ЧП из-за того, что Конгресс не согласился выделить на строительство стены на границе с Мексикой запрошенные им $5,7 млрд. В одобренном Конгрессом законопроекте на стену отводится $1,375 млрд.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ВИЦЕ/ПРЕЗИДЕНТ, МЕКСИКА, СТЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]