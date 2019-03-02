Пенс обещает построить стену на границе с Мексикой до конца президентского срока Трампа

"Мы уже начали строить стену. Я вам обещаю, что мы завершим работу до того, как истечет срок нашего мандата", - сказал М.Пенс, выступая на Конференции консервативных политических действий.
Он также выступил в поддержку режима чрезвычайного положения, введенного президентом. Д.Трамп принял решение о введении ЧП из-за того, что Конгресс не согласился выделить на строительство стены на границе с Мексикой запрошенные им $5,7 млрд. В одобренном Конгрессом законопроекте на стену отводится $1,375 млрд.
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