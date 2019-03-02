Глава МВД Украины не собирается извиняться за информацию о незаконной схеме агитации за Порошенко

"Следствие действует независимо от того, что думают политики. Извиняться за мою работу? Никогда. Хотите выразить недовольство действиями министра? Вносите в парламент заявление фракции о том, что надо отправить в отставку министра Авакова, ставьте вопросы на голосование - тогда я приду в парламент, предоставлю аргументы, и посмотрим на результат", - сказал А.Аваков в интервью интернет-изданию "The Бабель", опубликованном в пятницу.
По его словам, председатель фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов допустил политическую ошибку, потребовав извинений после обнародованной информации об избирательных "сетках" П.Порошенко.
"Заявление господина Герасимова немного попахивает шантажом - мол, не расследуйте дела нашей партии. Мы будем расследовать дела и партии Петра Порошенко, и партии Юлии Тимошенко, и даже, Бог простит, партии Арсения Яценюка - если поступит заявление", - сказал А.Аваков.
Он отметил, что министр внутренних дел обеспечивает процесс выборов, в том числе отсутствие фальсификаций. "И если один из кандидатов в президенты заявляет, что нардеп Сергей Березенко принимает участие в подкупе избирателей, то мы ведем расследование, и господин Березенко в нем фигурирует как потенциальный нарушитель закона", - сказал глава МВД.
При этом он подчеркнул, что процессуальный статус С.Березенко не определен. "Расследование установит меру его участия - это нормальная ситуация для демократического общества", - сказал А.Аваков.
Ранее А.Герасимов озвучил требование своей фракции к А.Авакову опровергнуть заявления о подкупе избирателей представителями БПП или предоставить соответствующие доказательства.
23 февраля А.Аваков заявил, что незаконная схема агитации на украинских выборах - так называемая "сетка", которая фактически подразумевает покупку голосов избирателей - может состоять почти из 200 тыс. агитаторов и отхватывать от 700 тыс. до 6 млн избирателей.
В интервью изданию "Зеркало недели. Украина" (ZN.UA), он сказал, что объем ресурсов под такую схему оценивается в 1,5 млрд грн (1 доллар США = 27 грн), причем дело не столько в самой сумме, сколько в происхождении этих средств.
"Одна история, когда ты используешь в кампании свои деньги, пусть и из непонятных источников (и это требует отдельного разговора), но... Но в подобной схеме средства привлекаются из госбюджета", - сказал А.Аваков.
"За 500- 1000 грн "поштучно" выстраивается "сетка" из мотивированных людей, которые ходят и "агитируют". Целевую аудиторию выделяют из тех, кто лояльно высказался о кандидате в момент первичного опроса, и полученную таким образом "сетку" "оплодотворяют" бюджетным ресурсом. По разным подсчетам планируемый охват избирателя - от 700 тыс. до 6 млн", - рассказал министр.
А.Аваков отметил, что "сетка" агитаторов составляет около 200 тыс. человек, за их работу назначается вознаграждение по схеме: 500 грн - сейчас, 500 грн - потом, и 1000 грн - премия, если кандидат выиграет.
Глава МВД заверил, что сотрудники правоохранительных органов намерены с этим бороться, публично рассказывать о таких схемах, но "как только начинаешь говорить - попадаешь под обстрел из всех стволов Администрации президента".
"Их методы борьбы - встречная дискредитация полиции, компрометация любых заявлений министра и так далее. Это недопустимо - это не политическая конкуренция, это преступная глупость группки функционеров штаба, которая может привести к проблемам для всей страны", - сказал министр.
Он заявил, что полицию пытаются дискредитировать фейками и "вбросами". "На днях снова появился оплаченный как реклама вброс, что Аваков с Тимошенко (лидер партии ВО "Батькивщина", кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко - ИФ) заключили политический союз", - отметил А.Аваков.
Министр подчеркнул, что у него нет политического союза с кандидатами в президенты: "И с Зеленским (шоумен, кандидат в президенты Владимир Зеленский - ИФ) нет, и с Гриценко (лидер "Гражданской позиции", кандидат в президенты Анатолий Гриценко - ) нет. И Порошенко я не соратник. Я буду обеспечивать максимально честный процесс без схем и фальсификаций".
А.Аваков сообщил также, что заместитель главы парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Березенко фигурирует в уголовных производствах относительно нарушения избирательного законодательства.
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