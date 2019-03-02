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Дальнее зарубежье 02.03.2019 13:32

Пакистан частично открыл воздушное пространство

В Пакистане в пятницу частично открыли воздушное пространство, которое было закрыто ранее на этой неделе на фоне напряженности в отношениях с Индией, сообщают западные СМИ со ссылкой на Управление гражданской авиации Пакистана.

По их данным, разрешение "с ограничениями" принимать и отправлять авиарейсы получили аэропорты четырех крупных городов страны. Речь идет об аэропортах Исламабада, Пешавара, Карачи и Кветты.

В авиакомпании Emirates Airlines подтвердили эту информацию. "На рейcы Emirates из/в Карачи, Исламабад и Пешавар более не распространяется закрытие (воздушного пространства Пакистана - ИФ)", - говорится в Twitter аккаунте авиалиний.

Управление гражданской авиации Пакистана в своем аккаунте в Twitter рекомендовало пассажирам уточнять информацию о своих рейсах у авиакомпаний.

Воздушное пространство Пакистана было закрыто в среду после обострения отношений с Индией в районе Кашмира.

Ранее на этой неделе сообщалось, что несколько самолетов индийских и пакистанских ВВС были сбиты в районе линии контроля, которая фактически разделяет Кашмир на индийскую и пакистанскую части.

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Тэги: ПАКИСТАН, АВИАСООБЩЕНИЕ, ОТКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]