В дагестанском МЧС уточняют, что в селе Тисси-Ахитли Цумадинского района горели 16 домовладений

Пожаром в селе Тисси-Ахитли, Цумадинского района Дагестана было охвачено 16 домов, сообщает в ночь на субботу пресс-служба регионального МЧС.

"По прибытию пожарных подразделений к месту возгорания в селении Тисси-Ахитли Цумадинского района было установлено, что огнем охвачены 16 домовладений. В 23:10 пожар был локализован. В результате пожара жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении ведомства.

По уточненной информации, площадь пожара составила 1,5 тыс. квадратных метров. Ранее называлась цифра в 2,5 кв. метров.

В пресс-службе республиканского МВД агентству "Интерфакс-Юг" сообщили, что полицейские обеспечивают общественный порядок и помогают тушить пожар в селе.

"По тревоге понят весь личный состав ОМВД по Цумадинскому району после получения информации о пожаре. Полицейские обеспечивают общественный порядок и принимают активное участие в тушении пожара, помогая сотрудникам МЧС и местным жителям", - сказал собеседник агентства.

Тушить пожар помогают более 500 местных жителей, огнем охвачены жилые дома террасного типа.

В пресс-службе Минздрава республики агентству сообщили, что на месте пожара дежурят две бригады скорой помощи. "Пострадавших нет, пока, по крайней мере, за помощью никто не обратился", - сказал собеседник агентства.

Населенный пункт находится в труднодоступном месте.

Информация о пожаре поступила дежурному МЧС по региону в 21:00 мск.