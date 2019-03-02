В дагестанском МЧС уточняют, что в селе Тисси-Ахитли Цумадинского района горели 16 домовладений

Пожаром в селе Тисси-Ахитли, Цумадинского района Дагестана было охвачено 16 домов, сообщает в ночь на субботу пресс-служба регионального МЧС.
"По прибытию пожарных подразделений к месту возгорания в селении Тисси-Ахитли Цумадинского района было установлено, что огнем охвачены 16 домовладений. В 23:10 пожар был локализован. В результате пожара жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении ведомства.
По уточненной информации, площадь пожара составила 1,5 тыс. квадратных метров. Ранее называлась цифра в 2,5 кв. метров.
В пресс-службе республиканского МВД агентству "Интерфакс-Юг" сообщили, что полицейские обеспечивают общественный порядок и помогают тушить пожар в селе.
"По тревоге понят весь личный состав ОМВД по Цумадинскому району после получения информации о пожаре. Полицейские обеспечивают общественный порядок и принимают активное участие в тушении пожара, помогая сотрудникам МЧС и местным жителям", - сказал собеседник агентства.
Тушить пожар помогают более 500 местных жителей, огнем охвачены жилые дома террасного типа.
В пресс-службе Минздрава республики агентству сообщили, что на месте пожара дежурят две бригады скорой помощи. "Пострадавших нет, пока, по крайней мере, за помощью никто не обратился", - сказал собеседник агентства.
Населенный пункт находится в труднодоступном месте.
Информация о пожаре поступила дежурному МЧС по региону в 21:00 мск.
Мамедъяров призвал страны ОИС воздержаться от сотрудничества с Ереваном на оккупированных территориях
МИД Азербайджана с 1 марта начал оказывать консульские услуги через Службу ASAN
Президент Алиев утвердил ряд двусторонних азербайджано-белорусских документов
Нефть перешла к падению на слабых статданных из США, Brent торгуется у $65,2 за баррель
Ахадов: Урегулирование проблемы просроченных кредитов населения затронет 311 тыс. судебных исков
Россельхознадзор запретил ввоз в ручной клади и багаже растениеводческой продукции из Азербайджана
ГААД получит 850 тыс. манатов на строительство автодороги в Хызынском районе
ГААД получит 2,3 млн манатов на строительство автодороги в Агдамском районе
ЖКХ Гянджи направит более 3,5 млн манатов на благоустройство города
В Алжире проходят массовые демонстрации противников выдвижения 81-летнего Бутефлики на новый президентский срок, полиция применяет газ
Главы МИД Франции и ФРГ представят в СБ ООН несколько совместных инициатив
Французские "желтые жилеты" готовят свою 16-ю еженедельную акцию
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Позитивные шаги по Карабаху от Пашиняна маловероятны
Интервью начальника управления по работе с клиентами среднего и малого бизнеса ВТБ (Азербайджан) Эльчина Гасанова
С AccessBank на 8 марта мужчинам - шанс, женщинам - подарок!
В рамках проекта РИКЦ «Беседы об искусстве» в Баку прошла лекция «К истории одного портрета»
Агентство по развитию малого и среднего бизнеса и Caspian European Club проведут бизнес-форум
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»