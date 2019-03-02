Систему автоматического распознавания лиц и номеров автомобилей впервые опробуют на карнавале в Рио-де-Жанейро

В Рио-де-Жанейро в пятницу начинается одно из самых зрелищных мероприятий в мире - ежегодный карнавал, сообщают латиноамериканские СМИ.
Бразильские власти ожидают, что более 1,5 млн туристов посетят Рио-де-Жанейро во время этого праздничного фестиваля.
Газета "Рио таймс" пишет, что на время карнавала в городе будут значительно усилены меры безопасности. В частности, увеличено число полицейских, патрулирующих улицы города. Стражи порядка намерены впервые применить систему автоматического распознавания лиц и номеров автомобилей. "Пилотный проект по распознаванию лиц будет работать на протяжении всего карнавала", - сказал представитель военной полиции Рио-де-Жанейро Мауро Флис. По его словам, городские власти надеются, что такие меры позволят сократить количество краж.
Традиционно на время карнавала улицы Рио-де-Жанейро окрасятся в яркие цвета, будет звучать праздничная музыка. Танцовщицы в разноцветных костюмах с блестками и перьями будут участвовать в праздничном шествии, состоится конкурс-парад школ самбы.
Ожидается, что в танцевальных шествиях примут участие около 7 млн человек. Карнавал продлится до вторника.
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