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Дальнее зарубежье 02.03.2019 18:36

Систему автоматического распознавания лиц и номеров автомобилей впервые опробуют на карнавале в Рио-де-Жанейро

В Рио-де-Жанейро в пятницу начинается одно из самых зрелищных мероприятий в мире - ежегодный карнавал, сообщают латиноамериканские СМИ.

Бразильские власти ожидают, что более 1,5 млн туристов посетят Рио-де-Жанейро во время этого праздничного фестиваля.

Газета "Рио таймс" пишет, что на время карнавала в городе будут значительно усилены меры безопасности. В частности, увеличено число полицейских, патрулирующих улицы города. Стражи порядка намерены впервые применить систему автоматического распознавания лиц и номеров автомобилей. "Пилотный проект по распознаванию лиц будет работать на протяжении всего карнавала", - сказал представитель военной полиции Рио-де-Жанейро Мауро Флис. По его словам, городские власти надеются, что такие меры позволят сократить количество краж.

Традиционно на время карнавала улицы Рио-де-Жанейро окрасятся в яркие цвета, будет звучать праздничная музыка. Танцовщицы в разноцветных костюмах с блестками и перьями будут участвовать в праздничном шествии, состоится конкурс-парад школ самбы.

Ожидается, что в танцевальных шествиях примут участие около 7 млн человек. Карнавал продлится до вторника.

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Тэги: БРАЗИЛИЯ, КАРНАВАЛ, БЕЗОПАСНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]