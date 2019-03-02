Ликвидирован пожар в дагестанском селе Тисси-Ахитли, сгорели порядка 30 домов и строений - власти

Пожар в селе Тисси-Ахитли Цумадинского района Дагестана потушен, сообщил в ночь на субботу агентству "Интерфакс-Юг" заместитель главы администрации района Магомед Исаев.

"По предварительным данным, сгорели около 30 домой и мелких, и больших строений. Пожар практически потушен. Люди с ведрами дежурят, чтобы не допустить повторного возгорания. Село находится на берегу реки, а оттуда постоянно дует ветер", - сказал М.Исаев.

По его словам, расположение домов - террасное, поэтому сгорело столько домов.

В свою очередь, в пресс-службе регионального МЧС сообщили, что на место происшествия выехали начальник ГУ МЧС по региону Нариман Казимагамедов.

Ранее со ссылкой на МЧС сообщалось, что, по предварительным данным, огнем были охвачены 16 домовладений, площадь возгорания составила 1,5 тыс. квадратных метров.

Информация о пожаре поступила дежурному МЧС по региону в 21:00 мск в пятницу.