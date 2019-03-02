Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9337 RUR   0.0258 GBR   2.2547 TRY   0.3183

Цена на нефть

    $/bbl WTI 57.22 0.28 Brent 66.03 -0.36

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 4 Мар 5 Мар

Финансы 02.03.2019 06:45

Министр финансов не видит необходимости в пересмотре параметров госбюджета на 2019г для реализации социальных инициатив президента Азербайджана

Министр финансов Азербайджана Самир Шарифов не видит необходимости в пересмотре параметров госбюджета на 2019 год для реализации социальных инициатив президента страны Ильхама Алиева.

«В настоящее время мы не видим необходимости в пересмотре параметров госбюджета для реализации всех социальных инициатив президента Азербайджана Ильхама Алиева. Это связано с тем, что в госбюджете на 2019 год изначально были предусмотрены средства на эти цели. Кроме этого, при исполнении госбюджета в январе образовались определенные резервы (105 млн манатов - ИФ), которые можно направить на реализацию этих социальных мероприятий», - сказал С.Шарифов в эфире передачи «Пульс дня» на государственном телеканале AzTV.

По его словам, в январе-феврале текущего года президент подписал указы, предусматривающие существенное повышение минимальной заработной платы (МРОТ), минимальной пенсии, размера ежемесячных пособий для вынужденных переселенцев, социальных пособий. «По нашим оценкам на реализацию этих мероприятий из госбюджета понадобится выделение в 2019 году 882 млн манатов, эти меры будут распространены на 1,3 млн человек», - отметил глава Минфина.

С.Шарифов добавил, что кроме этого из госбюджета будут выплачиваться компенсации гражданам в рамках указа, касающегося регулирования вопросов просроченных кредитов.

Прогноз по доходам госбюджета на 2019 год составляет 23 млрд 168 млн манатов, расходам - 25 млрд 190 млн манатов. Дефицит госбюджета на 2019 год прогнозируется 2 млрд 22 млн манатов или 2,5% ВВП.

Официальный курс на 2 марта 1,7 манат/$1

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГОСБЮДЖЕТ, ПАРАМЕТРЫ, ПЕРЕСМОТР


Похожие новости


Правительство Азербайджана увеличило прогнозы по параметрам госбюджета на 2019г – министр финансов Проект госбюджета-2018 представлен в Администрацию президента Азербайджана Параметры госбюджета-2018 будут обнародованы после обсуждения документа кабмином – министр финансов Азербайджан обладает потенциалом для увеличения в среднесрочной перспективе параметров госбюджета до уровня $34-35 млрд – глава профильного парламентского комитета Правительство Азербайджана прогнозирует сокращение к 2017г дефицита госбюджета до 0,6% ВВП

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]