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Финансы 02.03.2019 07:05

Власти Азербайджана планируют решить проблемы с просроченными кредитами бизнес-структур

Власти Азербайджана в настоящее время готовят программу для решения проблем просроченных кредитов юридических лиц и физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью.

"После девальваций нацвалюты в 2015 году власти Азербайджана инициировали ряд мер с целью оказания поддержки банковскому сектору. Первое - это применение на три года системы полного страхования вкладов физических лиц, которое теперь продлено еще на один год (до 4 марта 2020 года - ИФ). Второе - решение проблем по просроченным кредитам граждан, как в инвалюте, так и в нацвалюте, которое охватит 95% таких вкладов. Третье - по поручению президента страны, госструктуры (Центральный банк и Палата по надзору за финансовыми рынками) готовят специальную программу для решения вопроса с проблемными кредитами юридических лиц и физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью", - сказал С.Шарифов в эфире передачи "Пульс дня" на государственном телеканале AzTV.

По его словам, решение проблем с просрочкой по кредитам бизнес-структур является новым шагом для оздоровления банковского сектора Азербайджана.

При этом министр считает пока преждевременным говорить об объеме финансирования, необходимого для реализации этой программы, так как она еще не готова.

С.Шарифов добавил, что банкам необходимо пересмотреть ставки по кредитам. "У нас инфляция на низком уровне - около 3%. При этом ставки по кредитам в 4-5 раз превышают уровень инфляции. Считаю, что это вызывает определенные вопросы", - сказал глава Минфина.

А.Азизов

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Тэги: ЮРЛИЦА, КРЕДИТЫ, ПРОБЛЕМЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]