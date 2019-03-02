Китай заявил протест Канаде по поводу начал процедуры экстрадиции в США гражданки КНР - менеджера компании Huawei

Позиция Китая по делу исполнительного директора представительства компании Huawei в Канаде Мэн Ваньчжоу четкая и решительная: ее задержание по запросу США "является серьезным нарушением законных прав гражданки КНР", говорится в распространенном в пятницу заявлении представителя МИД Китая Лу Кана.

"Китай в связи с началом канадской стороной так называемого официального процесса экстрадиции Мэн Ваньчжоу уже выразил резкое неудовлетворение и заявил решительный процесс, сделал серьезное представление", - подчеркнул дипломат.

Канада начала процесс экстрадиции Мэн Ваньчжоу в США, где ее обвиняют в нарушении санкционного режима против Ирана.

"Это является важным политическим делом", - отметил Лу Кан.

Он призвал США незамедлительно отозвать ордер на арест и требование о ее передаче, от Канады потребовал освобождения китайской гражданки.