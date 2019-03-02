Китай заявил протест Канаде по поводу начал процедуры экстрадиции в США гражданки КНР - менеджера компании Huawei

"Китай в связи с началом канадской стороной так называемого официального процесса экстрадиции Мэн Ваньчжоу уже выразил резкое неудовлетворение и заявил решительный процесс, сделал серьезное представление", - подчеркнул дипломат.
Канада начала процесс экстрадиции Мэн Ваньчжоу в США, где ее обвиняют в нарушении санкционного режима против Ирана.
"Это является важным политическим делом", - отметил Лу Кан.
Он призвал США незамедлительно отозвать ордер на арест и требование о ее передаче, от Канады потребовал освобождения китайской гражданки.
Распространение правды об армянской агрессии против Азербайджана предотвратит повторения трагедий, подобных Ходжалы - МИД
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 21 раз - Минобороны Азербайджана
Мамедъяров призвал страны ОИС воздержаться от сотрудничества с Ереваном на оккупированных территориях
Добыча газа в РФ за 2 мес. выросла на 3,7% до 129,39 млрд куб. м
Экспорт нефти из РФ в дальнее зарубежье за 2 мес. повысился на 5%
Решение вопроса проблемных кредитов отразится на ликвидности банков Азербайджана – ABA
Пособия с 1 апреля для детей до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья составят 150 манатов – Минтруда Азербайджана
Блогер Мехман Гусейнов вышел на свободу
Председатель Союза писателей Азербайджана предлагает создать Центр Физули
ГААД получит 850 тыс. манатов на строительство автодороги в Хызынском районе
ГААД получит 2,3 млн манатов на строительство автодороги в Агдамском районе
ЖКХ Гянджи направит более 3,5 млн манатов на благоустройство города
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
С AccessBank на 8 марта мужчинам - шанс, женщинам - подарок!
В рамках проекта РИКЦ «Беседы об искусстве» в Баку прошла лекция «К истории одного портрета»
Агентство по развитию малого и среднего бизнеса и Caspian European Club проведут бизнес-форум
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»