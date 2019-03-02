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Дальнее зарубежье 02.03.2019 14:18

Китай заявил протест Канаде по поводу начал процедуры экстрадиции в США гражданки КНР - менеджера компании Huawei

Позиция Китая по делу исполнительного директора представительства компании Huawei в Канаде Мэн Ваньчжоу четкая и решительная: ее задержание по запросу США "является серьезным нарушением законных прав гражданки КНР", говорится в распространенном в пятницу заявлении представителя МИД Китая Лу Кана.

"Китай в связи с началом канадской стороной так называемого официального процесса экстрадиции Мэн Ваньчжоу уже выразил резкое неудовлетворение и заявил решительный процесс, сделал серьезное представление", - подчеркнул дипломат.

Канада начала процесс экстрадиции Мэн Ваньчжоу в США, где ее обвиняют в нарушении санкционного режима против Ирана.

"Это является важным политическим делом", - отметил Лу Кан.

Он призвал США незамедлительно отозвать ордер на арест и требование о ее передаче, от Канады потребовал освобождения китайской гражданки.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: КИТАЙ, КАНАДА, КИТАЯНКА, ПРОТЕСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]