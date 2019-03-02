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Дальнее зарубежье 02.03.2019 09:00

Трамп потребовал от Китая немедленной отмены пошлин на сельхозпродукцию США

Президент США Дональд Трамп потребовал от китайских властей незамедлительного снятия пошлины на американскую сельхозпродукцию и напомнил, что очередной пакет американских пошлин, направленный против китайского импорта, пока не вступил в силу.

"Я попросил Китай немедленно отменить все пошлины на нашу сельскохозяйственную продукцию (включая говядину, свинину и так далее)", - написал американский лидер в своем микроблоге Twitter.

По словам Д.Трампа, по итогам седьмого раунда китайско-американских консультаций по вопросам торговли наметился определенный прогресс.

"Я не повысил пошлины в рамках второго пакета до 25% 1 марта", - отметил Д.Трамп.

Ранее в сентябре Вашингтон ввел пошлины в 25% на импорт из Китая, а Пекин в качестве ответной меры объявила о введении пошлин в размере 10% на американский сжиженный природный газ.

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Тэги: США, ТРАМП, КИТАЙ, ПОШЛИНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]