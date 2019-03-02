Трамп потребовал от Китая немедленной отмены пошлин на сельхозпродукцию США

Президент США Дональд Трамп потребовал от китайских властей незамедлительного снятия пошлины на американскую сельхозпродукцию и напомнил, что очередной пакет американских пошлин, направленный против китайского импорта, пока не вступил в силу.
"Я попросил Китай немедленно отменить все пошлины на нашу сельскохозяйственную продукцию (включая говядину, свинину и так далее)", - написал американский лидер в своем микроблоге Twitter.
По словам Д.Трампа, по итогам седьмого раунда китайско-американских консультаций по вопросам торговли наметился определенный прогресс.
"Я не повысил пошлины в рамках второго пакета до 25% 1 марта", - отметил Д.Трамп.
Ранее в сентябре Вашингтон ввел пошлины в 25% на импорт из Китая, а Пекин в качестве ответной меры объявила о введении пошлин в размере 10% на американский сжиженный природный газ.
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