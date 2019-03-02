Помпео проинформировал китайскую сторону об итогах саммита США-КНДР в Ханое

Госсекретарь США Майк Помпео провел телефонную беседу с членом политбюро ЦК компартии Китая Ян Цзечи и проинформировал его об итогах ханойского саммита США-КНДР, сообщил госдепартамент США.

"Госсекретарь Помпео предоставил члену Политбюро Ян Цзечи информацию о дискуссиях в Ханое между президентом Трампом и председателем Ким Чен Ыном. Он подтвердил, что санкции ООН в отношении КНДР остаются центральным элементом усилий всего мира по созданию мирной, стабильной и неядерной КНДР", - говорится в сообщении Госдепа, поступившем в "Интерфакс".

Стороны коснулись также вопросов торговых отношений между двумя странами, отметил госдепартамент.

По его информации, М.Помпео провел также телефонные беседы и проинформировал об итогах американо-северокорейского саммита министров иностранных дел Японии Таро Коно и Южной Кореи Кан Ген Хва.

Стороны подтвердили приверженность денуклеаризации Корейского полуострова.

Саммит США-КНДР прошел в Ханое 27-28 февраля.