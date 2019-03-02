Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9337 RUR   0.0258 GBR   2.2547 TRY   0.3183

Цена на нефть

    $/bbl WTI 57.22 0.28 Brent 66.03 -0.36

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 4 Мар 5 Мар

Дальнее зарубежье 02.03.2019 14:39

Помпео проинформировал китайскую сторону об итогах саммита США-КНДР в Ханое

Госсекретарь США Майк Помпео провел телефонную беседу с членом политбюро ЦК компартии Китая Ян Цзечи и проинформировал его об итогах ханойского саммита США-КНДР, сообщил госдепартамент США.

"Госсекретарь Помпео предоставил члену Политбюро Ян Цзечи информацию о дискуссиях в Ханое между президентом Трампом и председателем Ким Чен Ыном. Он подтвердил, что санкции ООН в отношении КНДР остаются центральным элементом усилий всего мира по созданию мирной, стабильной и неядерной КНДР", - говорится в сообщении Госдепа, поступившем в "Интерфакс".

Стороны коснулись также вопросов торговых отношений между двумя странами, отметил госдепартамент.

По его информации, М.Помпео провел также телефонные беседы и проинформировал об итогах американо-северокорейского саммита министров иностранных дел Японии Таро Коно и Южной Кореи Кан Ген Хва.

Стороны подтвердили приверженность денуклеаризации Корейского полуострова.

Саммит США-КНДР прошел в Ханое 27-28 февраля.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ГОССЕКРЕТАРЬ, КИТАЙ, БЕСЕДА


Похожие новости


Помпео заявил президенту Афганистана о важности внутриафганского диалога Внешняя политика Трампа сделала Америку более безопасной и процветающей - Помпео Помпео обсудил вопросы стратегического партнерства с кандидатом в премьер-министры Иракского Курдистана Помпео прибыл с необъявленным визитом в Багдад - СМИ США не видят смысла в ДРСМД при нынешнем подходе России к его соблюдению - Помпео Помпео завил, что Трамп хотел бы сотрудничать с Россией, но она - ненадежный партнер

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]