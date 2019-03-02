Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9337 RUR   0.0258 GBR   2.2547 TRY   0.3183

Цена на нефть

    $/bbl WTI 57.22 0.28 Brent 66.03 -0.36

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 4 Мар 5 Мар

Дальнее зарубежье 02.03.2019 15:29

Министр внешнеэкономических дел КНДР вылетел на переговоры в Москву - посольство РФ

Глава внешнеэкономического ведомства Северной Кореи Ким Ён Джэ отправился из Пхеньяна в Москву для участия в девятом заседании межправительственной комиссии Россия-КНДР по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которое запланировано на 4-6 марта, сообщает в субботу посольство РФ в Пхеньяне на своей странице в Facebook.

"В ходе предстоящего мероприятия стороны детально рассмотрят итоги российско-корейского практического взаимодействия за прошедший год и наметят направления совместной работы на предстоящий период, направленной в первую очередь на решение проблем, препятствующих достижению желаемых результатов", - говорится в сообщении российской дипмиссии.

На заседании планируется рассмотреть вопросы создания системы взаимных расчетов в рублях, условий для расширения номенклатуры поставляемых товаров и активизации усилий по продвижению ряда инфраструктурных проектов.

"Ким Ён Джэ, который очень хорошо владеет проблематикой российско-корейских отношений, перед отлетом выразил уверенность в том, что совместными усилиями с его российским партнером по МПК министром Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Александром Козловым все задачи, которые стороны ставят перед собой на предстоящем заседании, будут успешно решены", - отметили в посольстве.

28 февраля советник-посланник посольства РФ в Пхеньяне Александр Востриков проводил в аэропорту передовую группу, вылетающую для подготовки заседания российско-корейской межправительственной комиссии.

В состав делегации из 15 человек вошли представители различных северокорейских министерств и ведомств, включая министерства внешнеэкономических дел, рыбного хозяйства, здравоохранения, железных дорог, связи и другие.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КНДР, КОМИССИЯ, РОССИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]