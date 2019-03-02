Министр внешнеэкономических дел КНДР вылетел на переговоры в Москву - посольство РФ

Глава внешнеэкономического ведомства Северной Кореи Ким Ён Джэ отправился из Пхеньяна в Москву для участия в девятом заседании межправительственной комиссии Россия-КНДР по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которое запланировано на 4-6 марта, сообщает в субботу посольство РФ в Пхеньяне на своей странице в Facebook.

"В ходе предстоящего мероприятия стороны детально рассмотрят итоги российско-корейского практического взаимодействия за прошедший год и наметят направления совместной работы на предстоящий период, направленной в первую очередь на решение проблем, препятствующих достижению желаемых результатов", - говорится в сообщении российской дипмиссии.

На заседании планируется рассмотреть вопросы создания системы взаимных расчетов в рублях, условий для расширения номенклатуры поставляемых товаров и активизации усилий по продвижению ряда инфраструктурных проектов.

"Ким Ён Джэ, который очень хорошо владеет проблематикой российско-корейских отношений, перед отлетом выразил уверенность в том, что совместными усилиями с его российским партнером по МПК министром Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Александром Козловым все задачи, которые стороны ставят перед собой на предстоящем заседании, будут успешно решены", - отметили в посольстве.

28 февраля советник-посланник посольства РФ в Пхеньяне Александр Востриков проводил в аэропорту передовую группу, вылетающую для подготовки заседания российско-корейской межправительственной комиссии.

В состав делегации из 15 человек вошли представители различных северокорейских министерств и ведомств, включая министерства внешнеэкономических дел, рыбного хозяйства, здравоохранения, железных дорог, связи и другие.