Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9337 RUR   0.0258 GBR   2.2547 TRY   0.3183

Цена на нефть

    $/bbl WTI 57.22 0.28 Brent 66.03 -0.36

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 4 Мар 5 Мар

Дальнее зарубежье 02.03.2019 16:10

Побывавший в пакистанском плену индийский пилот рассказал, что обращались с ним хорошо

Переданный властями Пакистана в Индию индийский военный летчик Абхинандан Вартхаман заявил, что пакистанские военные спасли его от агрессивно настроенных жителей и хорошо с ним обращались, передает в пятницу телеканал Sky News.

"У меня был с собой пистолет, и было несколько человек, которые меня преследовали. Единственным вариантом, о котором я подумал, было выбросить пистолет, и я попытался убежать. Затем два пакистанских военнослужащих пришли и спасли меня от этих людей и не дали им мне навредить", - рассказал пилот в видео, снятом, когда он еще находился в плену в Пакистане.

Он поведал, что "искал мишени в Пакистане", а затем его самолет сбили, и он катапультировался.

После того, как его нашли военные, летчику оказали первую помощь, затем доставили в больницу.

"Пакистанские военнослужащие очень хорошо со мной обходились", - подчеркнул пилот.

Пакистанские власти в пятницу передали Индии задержанного пилота сбитого истребителя МиГ-21 индийских ВВС.

Ранее власти Пакистана сообщили, что два самолета ВВС Индии были сбиты в среду вооруженными силами Пакистана в районе Кашмира. Также МИД Пакистана распространило информацию, что ВВС Пакистана, находясь в пакистанском воздушном пространстве, наносили удар по целям в районе демаркационной линии между Пакистаном и Индией.

В свою очередь МИД Индии сообщало, что в результате инцидента в районе Кашмира ВВС Индии сбили один пакистанский истребитель, но при этом потеряли один собственный самолет.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИНДИЯ, ПАКИСТАН, ЛЕТЧИК, ВПЕЧАТЛЕНИЯ


Похожие новости


Лавров: при желании Индия и Пакистан могли бы провести переговоры в России Премьер Индии обвинил врагов страны в дестабилизации ситуации через заговоры и теракты Пакистан не желает войны с Индией - Минобороны Пакистана Индийская армия приведена в состояние полной боеготовности - СМИ США призвали Индию и Пакистан к сдержанности, чтобы не допустить эскалации напряженности в отношениях - Помпео Вступление в ШОС Индии и Пакистана повысит возможности Организации в сфере безопасности - Шойгу

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]