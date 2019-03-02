Побывавший в пакистанском плену индийский пилот рассказал, что обращались с ним хорошо

Переданный властями Пакистана в Индию индийский военный летчик Абхинандан Вартхаман заявил, что пакистанские военные спасли его от агрессивно настроенных жителей и хорошо с ним обращались, передает в пятницу телеканал Sky News.
"У меня был с собой пистолет, и было несколько человек, которые меня преследовали. Единственным вариантом, о котором я подумал, было выбросить пистолет, и я попытался убежать. Затем два пакистанских военнослужащих пришли и спасли меня от этих людей и не дали им мне навредить", - рассказал пилот в видео, снятом, когда он еще находился в плену в Пакистане.
Он поведал, что "искал мишени в Пакистане", а затем его самолет сбили, и он катапультировался.
После того, как его нашли военные, летчику оказали первую помощь, затем доставили в больницу.
"Пакистанские военнослужащие очень хорошо со мной обходились", - подчеркнул пилот.
Пакистанские власти в пятницу передали Индии задержанного пилота сбитого истребителя МиГ-21 индийских ВВС.
Ранее власти Пакистана сообщили, что два самолета ВВС Индии были сбиты в среду вооруженными силами Пакистана в районе Кашмира. Также МИД Пакистана распространило информацию, что ВВС Пакистана, находясь в пакистанском воздушном пространстве, наносили удар по целям в районе демаркационной линии между Пакистаном и Индией.
В свою очередь МИД Индии сообщало, что в результате инцидента в районе Кашмира ВВС Индии сбили один пакистанский истребитель, но при этом потеряли один собственный самолет.
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