Добыча нефти в РФ за 2 мес. повысилась на 3,7%, до 91,42 млн т - ЦДУ ТЭК

бъем добычи нефти и газового конденсата в России в январе-феврале 2019 года повысился на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 91,42 млн тонн, сообщается в оперативной сводке ФГБУ "ЦДУ ТЭК". Среднесуточная добыча зафиксирована на уровне 11,36 млн баррелей.

В феврале 2019 года в России добыто 43,3 млн тонн нефти с газовым конденсатом, что на 3,5% выше показателя февраля 2018 года.

По сравнению с октябрем 2018 года, который был взят в качестве отправной точки для сокращения добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+, добыча в России снизилась на 10,3%. Среднесуточная добыча зафиксирована на уровне 11,34 млн баррелей.

НК "Роснефть" (MOEX:ROSN) с начала года добыла 31,99 млн тонн (в феврале - 15,13 млн тонн), "ЛУКОЙЛ" (MOEX:LKOH) - 13,36 млн тонн (6,33 млн тонн), "Сургутнефтегаз" (MOEX:SNGS) - 9,95 млн тонн (4,71 млн тонн), "Газпром нефть" (MOEX:SIBN) - 6,19 млн тонн (2,91 млн тонн), "Татнефть" (MOEX:TATN) - 4,82 млн тонн (2,28 млн тонн), "Башнефть" (MOEX:BANE) - 3,06 млн тонн (1,45 млн тонн), "Славнефть" - 2,29 млн тонн (1,08 млн тонн), "НОВАТЭК" (MOEX:NVTK) - 1,36 млн тонн (645,36 тыс. тонн), "РуссНефть" (MOEX:RNFT) - 1,16 млн тонн (547,18 тыс. тонн).

Добычу "Башнефти" ЦДУ ТЭК по-прежнему учитывает отдельно, хотя "Роснефть" приобрела контрольный пакет акций этой компании в середине октября 2016 года.

Прочие недропользователи, включая "Газпром" и совместные предприятия с иностранными инвестициями, за два месяца текущего года добыли 13,63 млн тонн нефти и газового конденсата (в феврале - 6,48 млн тонн). Отдельные данные по "Газпрому" ЦДУ ТЭК не приводит.

Операторы СРП за указанный период добыли 3,27 млн тонн нефтяного сырья (в феврале - 1,59 млн тонн).