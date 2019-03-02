Добыча нефти в РФ в феврале-19 на 10,3% ниже исходной точки ОПЕК+ и на 3,5% выше февраля-18 - ЦДУ ТЭК

Добыча нефти с газовым конденсатом в России в феврале 2019 года составила 43,3 млн тонн, что на 3,5% выше уровня аналогичного месяца предыдущего года, сообщается в оперативной сводке ФГБУ "ЦДУ ТЭК".

По сравнению с октябрем 2018 года, который был взят в качестве отправной точки для сокращения нефтедобычи в рамках соглашения ОПЕК+, ее добыча в России снизилась на 10,3%.

В целом за период с января по февраль текущего года добыча нефти с газовым конденсатом в России составила 91,42 млн тонн, что на 3,7% выше показателя за аналогичный период 2018 года.

Экспорт российского нефтяного сырья в страны дальнего зарубежья за январь-февраль 2019 года повысился на 5% по сравнению с январем-февралем 2018 года, составив 39,61 млн тонн.

Объем добычи газа в России в феврале составил 61,8 млрд куб. м, увеличившись на 4,1% относительно того же месяца прошлого года. В целом за период с января по февраль текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года добыча газа выросла на 3,7% и составила 129,39 млрд куб. м.