Экспорт нефти из РФ в дальнее зарубежье за 2 мес. повысился на 5%

Экспорт российской нефти в страны дальнего зарубежья в январе-феврале 2019 года составил 39,61 млн тонн, что на 5% выше аналогичного показателя 2018 года, сообщается в оперативной сводке ФГБУ "ЦДУ ТЭК". Среднесуточный экспорт зафиксирован на уровне 4,92 млн баррелей.

По системе нефтепроводов АК "Транснефть" в дальнее зарубежье за два месяца текущего года всего было экспортировано 35,35 млн тонн нефтяного сырья (из них 32,02 млн тонн - российские ресурсы), минуя "Транснефть" - 7,59 млн тонн.

В феврале в дальнее зарубежье было экспортировано 19,08 млн тонн российского нефтяного сырья. По сравнению с тем же месяцем прошлого года экспорт вырос на 6,8%. Среднесуточный экспорт составил 5 млн тонн.

Через порт Приморск по системе "Транснефти" с начала года отгружено 6,19 млн тонн российского нефтяного сырья (в феврале - 2,8 млн тонн), МНТ Козьмино - 5,14 млн тонн (2,4 млн тонн), СМП Усть-Луга - 3,4 млн тонн (2 млн тонн), Новороссийск - 2,65 млн тонн (1,3 млн тонн).

НК "Роснефть" (MOEX:ROSN) в январе-феврале 2019 года экспортировала в дальнее зарубежье по системе АК "Транснефть" 17,32 млн тонн (в феврале - 8,48 млн тонн), "Сургутнефтегаз" (MOEX:SNGS) - 5,17 млн тонн (2,34 млн тонн), "ЛУКОЙЛ" (MOEX:LKOH) - 3,1 млн тонн (1,51 млн тонн), "Татнефть" (MOEX:TATN) - 2,17 млн тонн (1,07 млн тонн), "Газпром нефть" (MOEX:SIBN) - 1,31 млн тонн (558,79 тыс. тонн).

Предприятия, не входящие в состав вертикально интегрированных нефтяных компаний, за два месяца текущего года отгрузили в дальнее зарубежье по системе "Транснефти" 2,43 млн тонн нефти (в феврале - 1,22 млн тонн).

Транзит Казахстана в январе-феврале 2019 года составил 2,74 млн тонн (в феврале - 1,28 млн тонн), Азербайджана - 249,54 тыс. тонн (164,58 тыс. тонн), Белоруссии - 267 тыс. тонн (129 тыс. тонн), Туркмении - 79,94 тыс. тонн (79,94 тыс. тонн).

Российские нефтяные компании в январе-феврале 2019 года снизили поставки нефти в страны ближнего зарубежья на 0,8% - до 2,95 млн тонн. Экспорт в Белоруссию сохранился на уровне 2,95 млн тонн нефти. В Узбекистан российские компании - в отличие от аналогичного периода прошлого года - нефть не поставляли.