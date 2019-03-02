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ТЭК 02.03.2019 13:15

Добыча газа в РФ за 2 мес. выросла на 3,7% до 129,39 млрд куб. м

Объем добычи газа в России в январе-феврале 2019 года вырос на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 129,39 млрд куб. м, свидетельствует оперативная сводка ФГБУ "ЦДУ ТЭК".

В феврале в РФ было произведено 61,8 млрд куб. м газа (рост на 4,1% относительно того же месяца прошлого года).

Данные по "Газпрому" ЦДУ ТЭК отдельно не публикует. Они включены как "расчетные" в объем добычи "прочих недропользователей", которые в январе-феврале 2019 года добыли 96,99 млрд куб. м газа (46 млрд куб. м газа - в феврале).

Одна из крупнейших независимых газовых компаний - "НОВАТЭК" (MOEX:NVTK) - за два месяца текущего года произвела 11,1 млрд куб. м (в феврале - 5,49 млрд куб. м). Операторы СРП с начала года добыли 4,77 млрд куб. м (2,47 млрд куб. м).

Из вертикально интегрированных нефтяных компаний наибольшие объемы "голубого топлива" в январе-феврале 2019 года добыли НК "Роснефть" (MOEX:ROSN) - 7,43 млрд куб. м (в феврале - 3,54 млрд куб. м), "ЛУКОЙЛ" (MOEX:LKOH) - 3,36 млрд куб. м (1,59 млрд куб. м), "Газпром нефть" (MOEX:SIBN) - 3,25 млрд куб. м (1,52 млрд куб. м), "Сургутнефтегаз" (MOEX:SNGS) - 1,55 млрд куб. м (737,17 млн куб. м), "РуссНефть" (MOEX:RNFT) - 397,8 млн куб. м (190,32 млн куб. м), "Славнефть" - 162,04 млн куб. м (77,59 млн куб. м), "Татнефть" (MOEX:TATN) - 157,39 млн куб. м (72,38 млн куб. м), "Башнефть" (MOEX:BANE) - 107,22 млн куб. м (51,19 млн куб. м).

Добычу "Башнефти" ЦДУ ТЭК по-прежнему учитывает отдельно, хотя "Роснефть" приобрела контрольный пакет акций этой компании в середине октября 2016 года.

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Тэги: РОССИЯ, ГАЗ, ДОБЫЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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