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Происшествия 02.03.2019 10:01

В Баку горит футбольная школа

Пожар начался в субботу утром в футбольной школе, расположенной в Бинагадинском районе Баку, сообщается на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

«В Центр управления кризисными ситуациями МЧС поступила информация о пожаре, начавшемся в футбольной школе в Бинагадинском районе Баку», - говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли бригады противопожарной службы МЧС.

«По предварительным данным, горит крыша спортзала школы», - передает МЧС.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПРОИСШЕСТВИЯ, СПОРТШКОЛА, ПОЖАР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]