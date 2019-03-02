В Баку горит футбольная школа

Пожар начался в субботу утром в футбольной школе, расположенной в Бинагадинском районе Баку, сообщается на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

«В Центр управления кризисными ситуациями МЧС поступила информация о пожаре, начавшемся в футбольной школе в Бинагадинском районе Баку», - говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли бригады противопожарной службы МЧС.

«По предварительным данным, горит крыша спортзала школы», - передает МЧС.

Р.Бабаев