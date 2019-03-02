Сход более 20 грузовых вагонов произошел на перегоне в Кемеровской области России, пострадавших нет

Транспортная прокуратура проверяет обстоятельства схода грузовых вагонов с железорудным концентратом в Кемеровской области, сообщает в субботу пресс-центр Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"По предварительной информации, 2 марта на перегоне Красулино - Блокпост в Кемеровской области произошел сход 23 грузовых вагонов с железорудным концентратом. В результате происшедшего никто не пострадал, повреждено 2 пути и 2 опоры контактной сети", - говорится в сообщении.

Отмечается, что движение пассажирских и пригородных поездов на этом участке не осуществляется.

Новокузнецкой транспортной прокуратурой по данному факту проводится проверка о безопасности движения железнодорожного транспорта.