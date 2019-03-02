Сход более 20 грузовых вагонов произошел на перегоне в Кемеровской области России, пострадавших нет

Транспортная прокуратура проверяет обстоятельства схода грузовых вагонов с железорудным концентратом в Кемеровской области, сообщает в субботу пресс-центр Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
"По предварительной информации, 2 марта на перегоне Красулино - Блокпост в Кемеровской области произошел сход 23 грузовых вагонов с железорудным концентратом. В результате происшедшего никто не пострадал, повреждено 2 пути и 2 опоры контактной сети", - говорится в сообщении.
Отмечается, что движение пассажирских и пригородных поездов на этом участке не осуществляется.
Новокузнецкой транспортной прокуратурой по данному факту проводится проверка о безопасности движения железнодорожного транспорта.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 21 раз - Минобороны Азербайджана
Мамедъяров призвал страны ОИС воздержаться от сотрудничества с Ереваном на оккупированных территориях
МИД Азербайджана с 1 марта начал оказывать консульские услуги через Службу ASAN
Добыча нефти в РФ в феврале-19 на 10,3% ниже исходной точки ОПЕК+ и на 3,5% выше февраля-18 - ЦДУ ТЭК
Азербайджан на следующей неделе отправит экспортную миссию в Польшу
Добыча нефти в РФ за 2 мес. повысилась на 3,7%, до 91,42 млн т - ЦДУ ТЭК
Председатель Союза писателей Азербайджана предлагает создать Центр Физули
Ликвидирован пожар в дагестанском селе Тисси-Ахитли, сгорели порядка 30 домов и строений - власти
ГААД получит 850 тыс. манатов на строительство автодороги в Хызынском районе
ГААД получит 2,3 млн манатов на строительство автодороги в Агдамском районе
ЖКХ Гянджи направит более 3,5 млн манатов на благоустройство города
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Позитивные шаги по Карабаху от Пашиняна маловероятны
Интервью начальника управления по работе с клиентами среднего и малого бизнеса ВТБ (Азербайджан) Эльчина Гасанова
С AccessBank на 8 марта мужчинам - шанс, женщинам - подарок!
В рамках проекта РИКЦ «Беседы об искусстве» в Баку прошла лекция «К истории одного портрета»
Агентство по развитию малого и среднего бизнеса и Caspian European Club проведут бизнес-форум
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»