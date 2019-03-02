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СНГ 02.03.2019 10:36

Сход более 20 грузовых вагонов произошел на перегоне в Кемеровской области России, пострадавших нет

Транспортная прокуратура проверяет обстоятельства схода грузовых вагонов с железорудным концентратом в Кемеровской области, сообщает в субботу пресс-центр Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"По предварительной информации, 2 марта на перегоне Красулино - Блокпост в Кемеровской области произошел сход 23 грузовых вагонов с железорудным концентратом. В результате происшедшего никто не пострадал, повреждено 2 пути и 2 опоры контактной сети", - говорится в сообщении.

Отмечается, что движение пассажирских и пригородных поездов на этом участке не осуществляется.

Новокузнецкой транспортной прокуратурой по данному факту проводится проверка о безопасности движения железнодорожного транспорта.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]