Казахстан ратифицировал поправки в соглашение с РФ, позволяющие республике начать экспорт бензина

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон "О ратификации протокола о внесении изменений в соглашение между правительствами Казахстана и Российской Федерации о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Казахстан от 9 декабря 2010 года", сообщила пресс-служба главы государства.

"На сегодняшний день производство бензина в Казахстане покрывает внутреннее потребление, а также позволяет начать его экспорт. После завершения ратификации и подписания межведомственного протокола Республика Казахстан откроет экспорт бензина в третьи страны", - сообщал ранее министр энергетики страны Канат Бозумбаев, представляя законопроект в нижней палате парламента.

Изменения предусматривают выведение перечня нефтепродуктов, запрещенных к вывозу из РФ в Казахстан и перечня нефтепродуктов, запрещенных к экспорту из Казахстана за пределы Таможенного союза из-под условий соглашения. С ратификацией поправок согласование указанных вопросов будет вестись на межведомственном уровне.

"Введение перечней было необходимостью для гарантированных поставок светлых нефтепродуктов российского производства для насыщения внутреннего рынка на период до завершения модернизации наших заводов, а также исключения реэкспорта российского продукта с территории Республики Казахстан. На сегодняшний день, по завершению модернизации заводов, и с поэтапным увеличением производства светлых нефтепродуктов, стороны договорились вывести перечни нефтепродуктов на межведомственный уровень", - пояснял министр.

Это позволит ускорить принятие договоренности сторон по открытию экспорта нефтепродуктов или их закрытию.

"Открытие экспорта положительно отразится на поступлениях в бюджет республики за счет экспортной таможенной пошлины. Кроме того, увеличатся доходы нефтедобывающих компаний Казахстана, а также это позволит окупить инвестиции, вложенные в модернизацию НПЗ", - отмечал К.Бозумбаев.

Кроме того, по его словам, в рамках обсуждения условий межведомственного протокола сторонами уже достигнута договоренность об исключении бензина из перечня нефтепродуктов, запрещенных к экспорту с территории Казахстана за пределы таможенной территории ЕАЭС.