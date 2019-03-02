Председатель Союза писателей Азербайджана предлагает создать Центр Физули

Председатель Союза писателей Азербайджана, народный писатель Анар Рзаев выступил с предложением о создании Центра Физули с целью пропаганды классической и современной азербайджанской литературы за рубежом.
«Если бы мы создали Центр Физули, мы бы пропагандировали, по крайней мере, в таких крупных городах, как Москва, Стамбул, Тегеран, в одном из европейских городов, как классическую, так и современную азербайджанскую литературу, а также историю, сегодняшний день, политику нашего народа посредством азербайджанской литературы», - сказал А.Рзаев на встрече деятелей культуры и искусства с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
По его словам, подобные центры существуют в Испании, Турции, Германии и других странах.
«У испанцев существует Центр Сервантеса, который пропагандирует испанскую литературу во всем мире. У немцев есть Центр Гете, который также пропагандирует немецкую литературу по всему миру. У турок есть Центр Юнуса Эмре, и он делает ту же работу», - подчеркнул глава Союза писателей.
Р.Бабаев
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