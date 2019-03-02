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Культура 02.03.2019 10:37

Председатель Союза писателей Азербайджана предлагает создать Центр Физули

Председатель Союза писателей Азербайджана, народный писатель Анар Рзаев выступил с предложением о создании Центра Физули с целью пропаганды классической и современной азербайджанской литературы за рубежом.

«Если бы мы создали Центр Физули, мы бы пропагандировали, по крайней мере, в таких крупных городах, как Москва, Стамбул, Тегеран, в одном из европейских городов, как классическую, так и современную азербайджанскую литературу, а также историю, сегодняшний день, политику нашего народа посредством азербайджанской литературы», - сказал А.Рзаев на встрече деятелей культуры и искусства с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

По его словам, подобные центры существуют в Испании, Турции, Германии и других странах.

«У испанцев существует Центр Сервантеса, который пропагандирует испанскую литературу во всем мире. У немцев есть Центр Гете, который также пропагандирует немецкую литературу по всему миру. У турок есть Центр Юнуса Эмре, и он делает ту же работу», - подчеркнул глава Союза писателей.

Р.Бабаев

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Тэги: ЛИТЕРАТУРА, ПРОПАГАНДА, ЦЕНТР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]