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Социум 02.03.2019 11:39

Блогер Мехман Гусейнов вышел на свободу

Блогер Мехман Гусейнов вышел в субботу на свободу после отбывания 2-летнего срока тюремного заключения.

Сураханский районный суд города Баку приговорил 3 марта 2017 года М.Гусейнова к 2 годам лишения свободы по статье 147.2 (клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления) УК.

Ранее М.Гусейнов заявил, что подвергся давлению в управлении полиции Насиминского района Баку.

После этого начальник управления Муса Мусаев обратился в суд с заявлением в порядке особого производства, обвинив М.Гусейнова в клевете.

По данным ряда СМИ, 26 декабря 2018 года М.Гусейнова обвинили в избиении сотрудника колонии, где он отбывает наказание. В ответ блогер объявил голодовку.

М.Гусейнов направил обращение президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву с просьбой оказать содействие в справедливом рассмотрении инцидента с участием блогера в тюрьме.

Президент И.Алиев поручил справедливо рассмотреть дело блогера Мехмана Гусейнова.

22 января Генеральная прокуратура Азербайджана распространила сообщение о прекращении нового уголовного преследования в отношении М.Гусейнова.

Р.Бабаев

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Тэги: БЛОГЕР, СВОБОДА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]