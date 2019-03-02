Блогер Мехман Гусейнов вышел на свободу

Блогер Мехман Гусейнов вышел в субботу на свободу после отбывания 2-летнего срока тюремного заключения.
Сураханский районный суд города Баку приговорил 3 марта 2017 года М.Гусейнова к 2 годам лишения свободы по статье 147.2 (клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления) УК.
Ранее М.Гусейнов заявил, что подвергся давлению в управлении полиции Насиминского района Баку.
После этого начальник управления Муса Мусаев обратился в суд с заявлением в порядке особого производства, обвинив М.Гусейнова в клевете.
По данным ряда СМИ, 26 декабря 2018 года М.Гусейнова обвинили в избиении сотрудника колонии, где он отбывает наказание. В ответ блогер объявил голодовку.
М.Гусейнов направил обращение президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву с просьбой оказать содействие в справедливом рассмотрении инцидента с участием блогера в тюрьме.
Президент И.Алиев поручил справедливо рассмотреть дело блогера Мехмана Гусейнова.
22 января Генеральная прокуратура Азербайджана распространила сообщение о прекращении нового уголовного преследования в отношении М.Гусейнова.
Р.Бабаев
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