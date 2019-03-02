Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9337 RUR   0.0258 GBR   2.2547 TRY   0.3183

Цена на нефть

    $/bbl WTI 57.22 0.28 Brent 66.03 -0.36

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 4 Мар 5 Мар

СНГ 02.03.2019 17:24

Посол РФ в Лондоне заявил о готовности России ускорить выдачу виз британским дипломатам

Россия готова выдавать британским дипломатам визы так же быстро, как и для любых других государств, и хотела бы услышать аналогичные заверения со стороны Лондона, заявил в интервью "Интерфаксу" посол России в Лондоне Александр Яковенко.

"Россия готова выдавать визы британским дипломатам так же быстро, как мы это делаем для представителей всех других государств. Были бы рады услышать аналогичное заверение от британской стороны", - сказал высокопоставленный российский дипломат.

По его словам, "решение этого сравнительно мелкого, но чувствительного вопроса стало бы важным показателем того, насколько в целом возможна "расчистка завалов" в российско-британских отношениях".

"Что касается конкретно вопроса о визах, то и здесь мы всегда были и остаемся сторонниками максимальной нормализации положения дел: визы сотрудникам посольств и консульств - как российских, так и британских - должны оформляться в обычном рабочем ритме", - отметил А.Яковенко.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, БРИТАНИЯ, ДИПЛОМАТЫ, ВИЗЫ


Похожие новости


Экс-глава МИД Британии Джонсон сравнил убийство Хашкаджи с покушением на Скрипалей Песков удивился словам экс-главы британской разведки о его "содействии" победе Путина на президентских выборах в РФ Кремль не будет дискутировать со СМИ по теме подозреваемых Британией по "делу Скрипалей" - Песков Лондон отказывается обсуждать ситуацию в российско-британских отношениях, но соответствующее предложение Москвы остается в силе - Лавров Лондон в долгосрочной перспективе рассчитывает на конструктивные отношения с РФ - Мэй За последние десять лет Россия создала небольшие запасы химвещества "Новичок" - британское посольство в Москве

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]