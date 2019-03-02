Посол РФ в Лондоне заявил о готовности России ускорить выдачу виз британским дипломатам

Россия готова выдавать британским дипломатам визы так же быстро, как и для любых других государств, и хотела бы услышать аналогичные заверения со стороны Лондона, заявил в интервью "Интерфаксу" посол России в Лондоне Александр Яковенко.

"Россия готова выдавать визы британским дипломатам так же быстро, как мы это делаем для представителей всех других государств. Были бы рады услышать аналогичное заверение от британской стороны", - сказал высокопоставленный российский дипломат.

По его словам, "решение этого сравнительно мелкого, но чувствительного вопроса стало бы важным показателем того, насколько в целом возможна "расчистка завалов" в российско-британских отношениях".

"Что касается конкретно вопроса о визах, то и здесь мы всегда были и остаемся сторонниками максимальной нормализации положения дел: визы сотрудникам посольств и консульств - как российских, так и британских - должны оформляться в обычном рабочем ритме", - отметил А.Яковенко.