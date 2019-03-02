В Эстонии в канун выборов в парламент лидирует оппозиционная партия Реформ - опрос

В Эстонии за день до выборов по итогам предварительного голосования лидирует крупнейшая оппозиционная партия Реформ.
Согласно обнародованным в субботу итогам опроса, проведенного социологической фирмой Kantar Emor по заказу агентства новостей BNS и газеты Postimees, предварительное голосование выиграла со значительным перевесом партия Реформ.
Среди опрошенных 26-28 февраля участников предварительного голосования 29,9 процента проголосовали за партию Реформ. За ней следовали ведущая правящая партия Центра (22,3 процента), оппозиционная Консервативная народная партия (EKRE), правящая Социал-демократическая партия (SDE), набравшие по 13,4 процента. За правящую Isamaa (Отечество) проголосовали 11,8 процента, За непредставленные в парламенте Eesti 200 - 4%, за "зеленых" проголосовали 2,7%, за Свободную партию 1,2%, за партию "Богатство жизни" 1%.
Успех реформистов определило электронное голосование. По интернету за них проголосовали 35,5% избирателей, за их главных соперников из партии Центра 18,9%. за Isamaa 12,6 процента, за EKRE 8,6 процента.
В то же время организаторы опроса не исключают, что в день выборов конкуренты догонят реформистов. Так, согласно этому же опросу, непосредственно в день голосования 3 марта за центристов намереваются проголосовать 28,4%, за консерваторов 23,8%, за партию Реформ 21, за социал-демократов 9,3% и за "отечественников" 7,2%.
Предварительное голосование в Эстонии завершилось 27 февраля. По данным Республиканской избирательной комиссии, в них приняли участие 346 395 человек или 39,3% избирателей. Из них на избирательные участки пришли 99 163 человек и еще 247 232 человек проголосовали электронным способом. Это больше, чем на предыдущих выборах, состоявшихся четыре года назад. Тогда в предварительном голосовании участвовали 296 109 избирателей или 33% от их общего числа.
На 101 депутатский мандат претендуют 1084 кандидата из 10 партий и еще 15 независимых кандидатов. Для попадания в парламент необходимо будет преодолеть 5% избирательный порог.
Как ожидается, основная борьба развернется между партией Центра, за которую традиционно голосует 70-80% русскоговорящих избирателей и выступающей за нормализацию отношений с Россией, мягкое решение проблем гражданства и сохранение русской школы и крупнейшей оппозиционной праволиберальной партией Реформ, представляющей интересы крупного капитала. Она выступает за перевод школьного и дошкольного образования полностью на эстонский язык обучения, сохранение националистической политики и за жесткую политику в области гражданства.
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