Произошло отделение первой ступени от ракеты-носителя Falcon 9, выводящей на орбиту американский космический корабль Crew Dragon

Первая ступень успешно отделилась от американской ракеты-носителя Falcon 9 через 2 мин 38 сек после ее старта с новейшим космическим кораблем Crew Dragon, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Запуск ракеты с кораблем Crew Dragon частной компании SpaceX к Международной космической станции был осуществлен в 10:49 мск с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).
Первая многоразовая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9 должна будет совершить управляемую посадку на плавучей платформе в Атлантике.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 21 раз - Минобороны Азербайджана
Мамедъяров призвал страны ОИС воздержаться от сотрудничества с Ереваном на оккупированных территориях
МИД Азербайджана с 1 марта начал оказывать консульские услуги через Службу ASAN
Добыча газа в РФ за 2 мес. выросла на 3,7% до 129,39 млрд куб. м
Экспорт нефти из РФ в дальнее зарубежье за 2 мес. повысился на 5%
Решение вопроса проблемных кредитов отразится на ликвидности банков Азербайджана – ABA
Блогер Мехман Гусейнов вышел на свободу
Председатель Союза писателей Азербайджана предлагает создать Центр Физули
ГААД получит 850 тыс. манатов на строительство автодороги в Хызынском районе
ГААД получит 2,3 млн манатов на строительство автодороги в Агдамском районе
ЖКХ Гянджи направит более 3,5 млн манатов на благоустройство города
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Позитивные шаги по Карабаху от Пашиняна маловероятны
Интервью начальника управления по работе с клиентами среднего и малого бизнеса ВТБ (Азербайджан) Эльчина Гасанова
С AccessBank на 8 марта мужчинам - шанс, женщинам - подарок!
В рамках проекта РИКЦ «Беседы об искусстве» в Баку прошла лекция «К истории одного портрета»
Агентство по развитию малого и среднего бизнеса и Caspian European Club проведут бизнес-форум
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»