Произошло отделение первой ступени от ракеты-носителя Falcon 9, выводящей на орбиту американский космический корабль Crew Dragon

Первая ступень успешно отделилась от американской ракеты-носителя Falcon 9 через 2 мин 38 сек после ее старта с новейшим космическим кораблем Crew Dragon, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Запуск ракеты с кораблем Crew Dragon частной компании SpaceX к Международной космической станции был осуществлен в 10:49 мск с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).

Первая многоразовая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9 должна будет совершить управляемую посадку на плавучей платформе в Атлантике.