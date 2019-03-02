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Дальнее зарубежье 02.03.2019 12:23

Произошло отделение первой ступени от ракеты-носителя Falcon 9, выводящей на орбиту американский космический корабль Crew Dragon

Первая ступень успешно отделилась от американской ракеты-носителя Falcon 9 через 2 мин 38 сек после ее старта с новейшим космическим кораблем Crew Dragon, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Запуск ракеты с кораблем Crew Dragon частной компании SpaceX к Международной космической станции был осуществлен в 10:49 мск с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).

Первая многоразовая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9 должна будет совершить управляемую посадку на плавучей платформе в Атлантике.

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Тэги: США, КОСМОС, РАКЕТА, СТУПЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]