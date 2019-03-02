К 2025 году количество военнослужащих по контракту в российской армии составит 475 тысяч человек

В России в настоящее время планово реализуется программа по комплектованию ВС РФ военнослужащими по контракту, заявил в субботу начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.
"К исходу 2025 года их количество достигнет 475 тысяч военнослужащих, при этом потребность в призыве граждан на военную службу будет снижена", - сказал В.Герасимов в субботу, выступая на общем собрании Академии военных наук.
"Сегодня офицерский корпус Вооруженных Сил укомплектован подготовленными профессиональными кадрами. Имеют боевой опыт все командующие войсками военных округов, общевойсковыми объединениями, объединениями ВВС и ПВО, а также 96% командиров общевойсковых частей и соединений", - отметил он.
"Заметно укрепилась ядерная триада, которая играет ключевую роль в сохранении стратегического паритета, доля современного вооружения нашей ядерной составляющей - 82%", - заявил В.Герасимов.
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