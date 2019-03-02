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Социум 02.03.2019 13:34

Пособия с 1 апреля для детей до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья составят 150 манатов – Минтруда Азербайджана

В Азербайджане с 1 апреля около 73 тыс. детей до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья будут получать пособия в размере 150 манатов, сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения.

«Около 73 тыс. детей с ограниченными возможностями здоровья с 1 апреля будут получать пособия в размере 150 манатов, в соответствии с распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева «О дополнительных мерах по усилению социальной защиты населения» от 25 февраля 2019 года», - говорится в сообщении.

Указанное распоряжение предусматривает увеличение размера пособия указанной категории детей с 82 до 150 манатов, а также выплату президентской пенсии для лиц, ухаживающих за инвалидами I-ой группы и детьми до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья в размере 50 манатов.

«Таким образом, суммарное пособие для детей до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья и президентская пенсия для лиц, ухаживающих за ними, с 1 апреля составит 200 манатов», - сообщает МТСЗН.

Р.Бабаев

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Тэги: ДЕТИ, ИНВАЛИДЫ, ПОСОБИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]