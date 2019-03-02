Предприниматель на юге Туркменистана впервые в стране вырастил бананы, первый урожай оценивается в 30-40 тонн

Частное Хозяйственное общество (ХО) "Ферхар" на юге Туркменистана приступило к сбору первого в стране урожая бананов, сообщает сайт Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана (СППТ).

Экзотическое для страны растение хорошо прижилось в созданных для него условиях в Сакарчагинском районе Марыйской области и начало интенсивно плодоносить.

По данным СППТ, местное хозяйство "Ферхар" построило теплицу для бананов на площади 1 га в 2018 году. Саженцы экзотического растения были завезены из Турции.

Теплица сразу же превратилась в местную достопримечательность, поскольку прежде в Туркменистане выращиванием бананов никто не занимался. Предприниматель намеревается собрать с первого урожая 30-40 тонн бананов.