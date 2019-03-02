Предприниматель на юге Туркменистана впервые в стране вырастил бананы, первый урожай оценивается в 30-40 тонн

Частное Хозяйственное общество (ХО) "Ферхар" на юге Туркменистана приступило к сбору первого в стране урожая бананов, сообщает сайт Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана (СППТ).
Экзотическое для страны растение хорошо прижилось в созданных для него условиях в Сакарчагинском районе Марыйской области и начало интенсивно плодоносить.
По данным СППТ, местное хозяйство "Ферхар" построило теплицу для бананов на площади 1 га в 2018 году. Саженцы экзотического растения были завезены из Турции.
Теплица сразу же превратилась в местную достопримечательность, поскольку прежде в Туркменистане выращиванием бананов никто не занимался. Предприниматель намеревается собрать с первого урожая 30-40 тонн бананов.
Азербайджан и Суринам подпишут договор об освобождении от визы владельцев дипломатических и служебных паспортов
Распространение правды об армянской агрессии против Азербайджана предотвратит повторения трагедий, подобных Ходжалы - МИД
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 21 раз - Минобороны Азербайджана
Добыча газа в РФ за 2 мес. выросла на 3,7% до 129,39 млрд куб. м
Экспорт нефти из РФ в дальнее зарубежье за 2 мес. повысился на 5%
Решение вопроса проблемных кредитов отразится на ликвидности банков Азербайджана – ABA
Восемь детей пострадали в автоаварии со школьным автобусом в Тульской области - СКР
Путин открыл Универсиаду в Красноярске
Путин поблагодарил Международную федерацию университетского спорта за помощь в подготовке к Универсиаде в Красноярске
ГААД получит 850 тыс. манатов на строительство автодороги в Хызынском районе
ГААД получит 2,3 млн манатов на строительство автодороги в Агдамском районе
ЖКХ Гянджи направит более 3,5 млн манатов на благоустройство города
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
С AccessBank на 8 марта мужчинам - шанс, женщинам - подарок!
В рамках проекта РИКЦ «Беседы об искусстве» в Баку прошла лекция «К истории одного портрета»
Агентство по развитию малого и среднего бизнеса и Caspian European Club проведут бизнес-форум
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»