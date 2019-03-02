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СНГ 02.03.2019 19:28

Герасимов обвинил США в создании предпосылок к милитаризации космического пространства

США создают предпосылки к милитаризации космического пространства своими намерениями использовать космос в военных целях, заявил в субботу начальник Генерального штаба Вооруженных сил - первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов на конференции, посвященной развитию военной стратегии.

Он отметил, что сегодня Вашингтон продолжает курс на расширение системы военного присутствия непосредственно у границ России, разрушение системы договорных отношений по вопросам ограничения и сокращения вооружений, что ведет к нарушению стратегической стабильности.

"Так, в 2002 году США в одностороннем порядке вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны. Следующим их шагом после демонстративного приостановления участия в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, может стать отказ от продления Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений СНВ-3", - напомнил начальник Генштаба.

"В последнее время Пентагон неоднократно заявлял о намерении использовать в военных целях космос. Для этого формируется новый род войск - космические войска, что создает предпосылки к милитаризации космического пространства", - подчеркнул В.Герасимов.

По его словам, в конечном счете, "все эти действия могут привести к резкому обострению военно-политической обстановки, появлению военных угроз, на которые России придется отвечать зеркальными и асимметричными мерами".

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Тэги: РОССИЯ, США, КОСМОС, МИЛИТАРИЗАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]