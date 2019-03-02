Герасимов обвинил США в создании предпосылок к милитаризации космического пространства

США создают предпосылки к милитаризации космического пространства своими намерениями использовать космос в военных целях, заявил в субботу начальник Генерального штаба Вооруженных сил - первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов на конференции, посвященной развитию военной стратегии.
Он отметил, что сегодня Вашингтон продолжает курс на расширение системы военного присутствия непосредственно у границ России, разрушение системы договорных отношений по вопросам ограничения и сокращения вооружений, что ведет к нарушению стратегической стабильности.
"Так, в 2002 году США в одностороннем порядке вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны. Следующим их шагом после демонстративного приостановления участия в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, может стать отказ от продления Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений СНВ-3", - напомнил начальник Генштаба.
"В последнее время Пентагон неоднократно заявлял о намерении использовать в военных целях космос. Для этого формируется новый род войск - космические войска, что создает предпосылки к милитаризации космического пространства", - подчеркнул В.Герасимов.
По его словам, в конечном счете, "все эти действия могут привести к резкому обострению военно-политической обстановки, появлению военных угроз, на которые России придется отвечать зеркальными и асимметричными мерами".
Азербайджан и Суринам подпишут договор об освобождении от визы владельцев дипломатических и служебных паспортов
Распространение правды об армянской агрессии против Азербайджана предотвратит повторения трагедий, подобных Ходжалы - МИД
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 21 раз - Минобороны Азербайджана
Добыча газа в РФ за 2 мес. выросла на 3,7% до 129,39 млрд куб. м
Экспорт нефти из РФ в дальнее зарубежье за 2 мес. повысился на 5%
Решение вопроса проблемных кредитов отразится на ликвидности банков Азербайджана – ABA
Восемь детей пострадали в автоаварии со школьным автобусом в Тульской области - СКР
Путин открыл Универсиаду в Красноярске
Путин поблагодарил Международную федерацию университетского спорта за помощь в подготовке к Универсиаде в Красноярске
ГААД получит 850 тыс. манатов на строительство автодороги в Хызынском районе
ГААД получит 2,3 млн манатов на строительство автодороги в Агдамском районе
ЖКХ Гянджи направит более 3,5 млн манатов на благоустройство города
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
С AccessBank на 8 марта мужчинам - шанс, женщинам - подарок!
В рамках проекта РИКЦ «Беседы об искусстве» в Баку прошла лекция «К истории одного портрета»
Агентство по развитию малого и среднего бизнеса и Caspian European Club проведут бизнес-форум
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»