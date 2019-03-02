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Дальнее зарубежье 02.03.2019 19:56

Глава ЮНЕСКО впервые посетит Россию

Генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле совершит свой первый официальный визит в Россию с 5 по 7 марта, сообщается в пресс-релизе организации, поступившем в "Интерфакс" в субботу.

"Целью этого визита является подтверждение связей между ЮНЕСКО и Россией, чьё участие в деятельности ЮНЕСКО является историческим, во всех областях компетенций Организации", - отмечается в релизе.

Ожидается, что О.Азуле будет принята президентом России Владимиром Путиным для обсуждения таких вопросов, как "укрепление существующего партнерства в таких важных областях, как наука, мировой океан, искусственный интеллект, наследие и культура".

Кроме того, запланирована встреча О.Азуле с членами комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.

Затем гендиректор ЮНЕСКО отправится в Казань, где встретится с главой республики Рустамом Миннихановым.

Она также примет участие в церемонии открытия Всероссийского конгресса кафедр ЮНЕСКО. Россия располагает 60 кафедрами и занимает второе место в мире по величине сети кафедр ЮНЕСКО.

"Будучи одной из 22 республик, входящих в состав Российской Федерации, Татарстан особенно активно сотрудничает с ЮНЕСКО. В нем находится 6 объектов всемирного наследия, 3 кафедры ЮНЕСКО и биосферный заповедник", - отмечается в релизе.

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Тэги: РОССИЯ, ЮНЕСКО, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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