Глава НАСА назвал запуск новейшего американского космического корабля Crew Dragon революционным шагом на пути к полетам на Луну и Марс

Запуск новейшего американского космического корабля Crew Dragon частной компании SpaceX стал революционным шагом на пути к полетам на Луну и Марс, заявил в субботу глава НАСА Джим Брайденстайн.
"Этот первый запуск космической системы, предназначенной для (полетов - ИФ) людей, которая создана и управляется частной компанией в рамках партнерства между частным и общественным секторами является революционным шагом на нашем пути к полетам на Луну, Марс и далее", - отметил он.
"Сегодняшний успешный запуск знаменует собой новую главу в американских достижениях, приближая нас к тому, чтобы американские астронавты вновь могли летать на американских ракетах с американской земли. Поздравляем команды SpaceX и NASA с этой важной вехой в истории нашей страны", - сказал глава НАСА.
Как сообщалось, в 10:49 мск в субботу с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) к Международной космической станции (МКС) успешно стартовала ракета-носитель Falcon 9 c новейшим космическим кораблем многоразового использования Crew Dragon частной компании SpaceX.
Через десять минут, в 10:59 мск, корабль был выведен на орбиту, начав самостоятельный полет к МКС.
Это первый испытательный полет новейшего американского корабля Crew Dragon, который оснащен системой экстренной эвакуации экипажа на случай аварии на старте. Он осуществляется в непилотируемом режиме.
На борту семиместного корабля находится облаченный в скафандр манекен по имени Рипли, названный в честь героини фантастического фильма "Чужие". Датчики в скафандре будут отслеживать "состояние" командира корабля на всех этапах полета. Корабль также доставит для экипажа МКС 182 кг продовольствия и научного оборудования и материалов.
Со станцией корабль должен будет состыковаться самостоятельно 3 марта. Механическая рука-манипулятор Canadarm-2 МКС для захвата и присоединения корабля к станции использоваться не будет.
В составе МКС корабль пробудет пять дней. 8 марта спускаемый аппарат сойдет с орбиты и после раскрытия парашютов совершит мягкое приводнение в Атлантическом океане. Через час после приводнения он будет поднят с поверхности воды на специальное спасательное судно компании SpaceX.
Первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 после запуска корабля в субботу совершила управляемую посадку на плавучей платформе в Атлантике.
Первый пилотируемый полет с экипажем в составе астронавтов-ветеранов Дуга Херли и Боба Бенкена, которые ранее летали на "Шаттлах", планируется осуществить в июле этого года. Корабль отправится на МКС в двухнедельный полет. До этого, в июне, будет проведен еще один испытательный запуск корабля по неполной циклограмме для проверки надежности системы аварийного спасения капсулы экипажа. Crew Dragon оборудован 8 двигателями SuperDraco, которые в случае аварии ракеты-носителя Falcon 9, моментально уведут корабль от ракеты.
После этого корабль будет сертифицирован НАСА для полетов астронавтов на МКС.
В случае успеха уже этим летом США, спустя восемь после прекращения полетов "Шаттлов", вновь получат собственный корабль для полетов астронавтов на орбиту. В настоящее время единственным средством доставки американских астронавтов на МКС являются российские корабли "Союз".
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