Исламабад обвиняет индийских военных в гибели четырех пакистанцев в районе границы

Перестрелки в районе демаркационной линии между Индией и Пакистаном в Кашмире привели к гибели четырех пакистанцев, сообщили в субботу в командовании ВС Пакистана.

По информации военных, переданной пакистанским СМИ, речь идет о двух военных и двух мирных жителях. Еще несколько человек получили ранения. Согласно версии пакистанской стороны, индийские военные обстреляли позиции армии Пакистана, а пакистанские военнослужащие открыли ответный огонь. По информации пакистанского командования, армия Индии также понесла потери, однако точные данные не приводятся.

СМИ отмечают, что перестрелка произошла уже после того, как в пятницу вечером Пакистан передал Индии захваченного в плен военного летчика. Считалось, что этот шаг позволит снизить напряженность в отношениях между соседними странами.

Ранее власти Пакистана сообщили, что два самолета ВВС Индии были сбиты в среду вооруженными силами Пакистана в районе Кашмира. Также МИД Пакистана распространил информацию, что ВВС Пакистана, находясь в пакистанском воздушном пространстве, наносили удар по целям в районе демаркационной линии между Пакистаном и Индией.

В свою очередь МИД Индии сообщало, что в результате инцидента в районе Кашмира ВВС Индии сбили один пакистанский истребитель, но при этом потеряли один собственный самолет.