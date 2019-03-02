Главы Минобороны РФ и Индии заявили о необходимости наращивать взаимодействие в борьбе с террористическими угрозами

Военное сотрудничество, наращивание взаимодействия в сфере антитеррора обсудили в ходе переговоров по телефону министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава военного ведомства Индии Нирмала Ситхараман, сообщили в Минобороны РФ.
"В ходе телефонного разговора министрами обороны двух стран отмечена важность наращивания взаимодействия в борьбе с террористическими угрозами", - говорится в сообщении военного ведомства РФ.
"Руководители оборонных ведомств также обсудили текущее состояние и перспективы развития российско-индийского сотрудничества в военной и военно-технической сферах", - заявили в Минобороны РФ.
С.Шойгу выразил соболезнования в связи с гибелью индийских военнослужащих в результате террористического акта 14 февраля 2019 гола в Пулвама.
Как сообщалось, 14 февраля несколько десятков индийских военнослужащих погибли и получили ранения в результате взрыва бомбы на юге индийского штата Джамму и Кашмир. По данным полиции, автомобиль взорвался рядом с автобусом, перевозившим солдат на шоссе в районе Пулвама.
На этой неделе произошли военные инциденты между Индией и Пакистаном. Как сообщалось, несколько самолетов индийских и пакистанских ВВС были сбиты в районе линии контроля, которая фактически разделяет Кашмир на индийскую и пакистанскую части.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Россия может предоставить площадку для организации переговоров между Пакистаном и Индией для урегулирования обострившегося между ними конфликта, если Дели и Исламабад выразят такое желание.
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