"Желтые жилеты" готовятся провести акцию протеста в Париже

В Париже участники движения "Желтые жилеты" готовятся к старту очередной еженедельной акции против правительства, сообщает в субботу местное телевидение.

В частности, в районе 14:30 мск демонстранты планируют начать движение в районе Елисейских полей. Однако уже с 13:00 мск "желтые жилеты" начали собираться близ стартовой точки их маршрута. В итоге они заблокировали движение автотранспорта в районе Триумфальной арки. Позже полицейские добились того, чтобы участники акции протеста отошли от арки подальше, однако движение автомобилей пока так и не было восстановлено.

Сообщений о крупных беспорядках в Париже в субботу пока не поступало.