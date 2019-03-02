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Дальнее зарубежье 02.03.2019 15:30

"Желтые жилеты" готовятся провести акцию протеста в Париже

В Париже участники движения "Желтые жилеты" готовятся к старту очередной еженедельной акции против правительства, сообщает в субботу местное телевидение.

В частности, в районе 14:30 мск демонстранты планируют начать движение в районе Елисейских полей. Однако уже с 13:00 мск "желтые жилеты" начали собираться близ стартовой точки их маршрута. В итоге они заблокировали движение автотранспорта в районе Триумфальной арки. Позже полицейские добились того, чтобы участники акции протеста отошли от арки подальше, однако движение автомобилей пока так и не было восстановлено.

Сообщений о крупных беспорядках в Париже в субботу пока не поступало.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПАРИЖ, ДЕМОНСТРАНТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]