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Регион 02.03.2019 15:49

Главы МИД четырех стран обсудят в Бухаресте проект транспортного коридора Каспий - Чёрное море

Вице-премьер, министр иностранных дел Рашид Мередов 3-5 марта отправляется в Румынию для участия в специальной встрече министров иностранных дел Азербайджана, Грузии, Румынии и Туркменистана по проекту создания международного транспортного коридора Каспийское море - Чёрное море.

Как сообщает Государственное информационное агентство страны, на состоявшемся 1 марта заседании правительства глава государства был проинформирован о подготовке к данной встрече, которая состоится 4 марта в Бухаресте.

На повестку дня специальной встречи руководителей внешнеполитических ведомств Туркменистана, Азербайджана, Грузии и Румынии будет вынесен ряд вопросов, касающихся наращивания грузоперевозок через порты Туркменбаши, Баку, Поти, Батуми и Констанца, стимулирования сотрудничества со всеми заинтересованными сторонами, в том числе с Европейским союзом, создания четырёхсторонней рабочей комиссии по реализации данного проекта.

В целях повышения качества транспортных услуг предусматривается обсуждение возможностей использования цифровых технологий и налаживания информационного обмена. По результатам встречи планируется принять итоговый документ - Бухарестскую декларацию.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов акцентировал внимание на значении проекта создания международного транспортного коридора Каспийское море - Чёрное море.

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Тэги: ТУРКМЕНИСТАН, РУМЫНИЯ, КАСПИЙ, ВСТРЕЧА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]