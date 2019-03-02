Главы МИД четырех стран обсудят в Бухаресте проект транспортного коридора Каспий - Чёрное море

Вице-премьер, министр иностранных дел Рашид Мередов 3-5 марта отправляется в Румынию для участия в специальной встрече министров иностранных дел Азербайджана, Грузии, Румынии и Туркменистана по проекту создания международного транспортного коридора Каспийское море - Чёрное море.

Как сообщает Государственное информационное агентство страны, на состоявшемся 1 марта заседании правительства глава государства был проинформирован о подготовке к данной встрече, которая состоится 4 марта в Бухаресте.

На повестку дня специальной встречи руководителей внешнеполитических ведомств Туркменистана, Азербайджана, Грузии и Румынии будет вынесен ряд вопросов, касающихся наращивания грузоперевозок через порты Туркменбаши, Баку, Поти, Батуми и Констанца, стимулирования сотрудничества со всеми заинтересованными сторонами, в том числе с Европейским союзом, создания четырёхсторонней рабочей комиссии по реализации данного проекта.

В целях повышения качества транспортных услуг предусматривается обсуждение возможностей использования цифровых технологий и налаживания информационного обмена. По результатам встречи планируется принять итоговый документ - Бухарестскую декларацию.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов акцентировал внимание на значении проекта создания международного транспортного коридора Каспийское море - Чёрное море.