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Спорт 02.03.2019 18:34

Путин поблагодарил Международную федерацию университетского спорта за помощь в подготовке к Универсиаде в Красноярске

Президент России Владимир Путин заявил, что внимательно наблюдает за работой Международной федерации университетского спорта и благодарен ей за помощь в подготовке к Универсиаде в Красноярске.

"Почти шесть лет мы готовились к Универсиаде и всегда чувствовали ваше плечо, вашу поддержку", - заявил он на встрече с членами исполкома Федерации.

Глава государства отметил, что внимательно наблюдает за работой Федерации и за ее инициативами. В частности, он упомянул идеи "двойной карьеры" спортсменов и возможность проведения соревнований не только между национальными сборными, но и между сборными вузов. По мнению В.Путина, это будет повышать дух соревновательности на таких мероприятиях.

Российский лидер выразил уверенность, что Универсиада в Красноярске пройдет на высоком уровне, и пожелал своим собеседникам приятного времяпрепровождения на этих соревнованиях. "Дух спорта, развития спорта очень важен для всех", - подчеркнул он.

В свою очередь представители исполкома Федерации поблагодарили В.Путина за поддержку, которую ей оказывает Россия. Они отметили высокий уровень подготовки города к соревнованиям, а также обратили внимание, что в РФ уже активно обсуждаются вопросы наследия Универсиады.

Во встрече приняли участие восемь представителей руководства исполкома Международной федерации университетского спорта (FISU) во главе с ее президентом Олегом Матыциным, а также представитель Международного олимпийского комитета на Универсиаде Шамиль Тарпищев и президент Международной федерации хоккея Рене Фазель. Также на мероприятии присутствовали вице-премьер Ольга Голодец, министр спорта России Павел Колобков, помощник президента РФ Игорь Левитин и губернаторы Красноярского края и Свердловской области - Александр Усс и Евгений Куйвашев.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, УНИВЕРСИАДА, ФЕДЕРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]