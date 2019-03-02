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Дальнее зарубежье 02.03.2019 18:47

Во Франции проходит 16-я акция "желтых жилетов"

В Париже и других городах Франции в субботу начались манифестации 16-й еженедельной акции "желтых жилетов".

Во французской столице участники стали собираться утром на Елисейских полях близ Триумфальной арки, сообщают СМИ.

В столичной префектуре полиции были заявлены две манифестации. Одна начала движение по 12-километровому маршруту в сторону площади Данфер-Рошро, другая завершит марш на площади Клеман Адер близ Дома радио.

В Париже во второй половине дня пройдут еще четыре протестные акции, целью одной из которых является "операция улитка" по замедлению автомобильного движения на парижском "Периферике" - столичной окружной дороге.

Власти подготовились к возможным злоупотреблениям манифестантов. Близ Елисейского дворца, например, возведены металлические заграждения. Под усиленную охрану взяты здания наиболее "чувствительных" учреждений. С 9 утра местного времени были закрыты пять станций метро на правом берегу Сены.

В связи с тем, что в рядах активистов движения накануне 16-й акции стали раздаваться призывы к завершению "пацифизма", к возврату "к истокам" стихийно возникшего движения, к "восстанию", министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер предупредил: "Если некоторые думают, что одолеют силы порядка, то они ошибаются". Он пообещал, что "каждый негодяй" будет наказан.

Акции протеста "желтых жилетов" организованы в Лилле, Лионе, Марселе, Бордо, Тулузе, других городах Франции.

После того, как в минувшую субботу, 23 февраля, движению удалось несколько увеличить число участников манифестаций после наблюдавшегося спада, многие активисты движения надеются, что "16-й акт" станет прелюдией к месяцу большой мобилизации "желтых жилетов" - марту, отмечает парижская "Фигаро".

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРОТЕСТЫ, ЖИЛЕТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]