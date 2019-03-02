Путин открыл Универсиаду в Красноярске

Президент РФ Владимир Путин открыл XXIX Всемирную зимнюю универсиаду в Красноярске, пожелав спортсменам ярких побед и успеха.

"Поздравляю всех с началом соревнований, желаю удачи, убедительных и красивых, ярких побед", - сказал В.Путин, выступая на церемонии открытия Универсиады - 2019 в Красноярске.

Президент отметил, что на берега нашей великой сибирской реки Енисей пришел всемирный праздник студенческого спорта, "праздник молодости и дружбы, упорной и честной борьбы".

"Тысячи атлетов из десятков стран мира покажут свое мастерство, силу, скорость, выносливость и, конечно, волю к победе, твердый характер и уважение к сопернику", - подчеркнул президент.

В.Путин выразил уверенность, что дни проведённые на Универсиаде запомнятся спортсменам на всю жизнь, подарив добрые впечатления, и войдут в историю мирового спорта яркой страницей. "Именно такими стали и летняя Универсиада в Казани, и Игры в Сочи, чемпионат мира по футболу - все крупные спортивные форумы, которые принимала Россия", - отметил глава государства.

Своих гостей Россия всегда встречает по-русски радушно, подчеркнул В.Путин, с открытым сердцем. "И искренне благодарны вам - спортсменам, тренерским штабам и федерациям - за общую приверженность идеалам спорта, за готовность следовать его лучшим традициям", - сказал президент РФ