Порошенко рассчитывает на увеличение количества украинско-европейских проектов

Движение Украины в Европу будет способствовать увеличению реализации совместных украинско-европейских проектов, заявляет президент Украины Петр Порошенко.
"Если мы продолжаем наше движение в Европу, количество европейских проектов будет только увеличиваться. И это не только техническая помощь, но и доступ к огромным финансовым ресурсам", - сказал П.Порошенко на заседании Совета регионального развития Одесской области в субботу.
Он подчеркнул, что ни одна его встреча с руководством Евросоюза не обходится без вопроса о финансах. "Нет ни одной моей встречи с руководством Евросоюза без того, чтобы я не говорил о деньгах", - отметил П.Порошенко.
Президент напомнил о "специальном проекте в связи с агрессией РФ в Азовском море, направленном на Азовское побережье, поддержке Мариуполя, Бердянска" и пообещал, что средств хватит и на Черноморское побережье, и на Дунай.
Президент также возлагает надежду на консультативный центр доступа к международным финансовым ресурсам, который создается при министерстве регионального развития, строительства и ЖКХ и который поможет поиску средств для развития украинских регионов.
Глава МИД Азербайджана приглашен с визитом в Ирак
Азербайджан и Суринам подпишут договор об освобождении от визы владельцев дипломатических и служебных паспортов
Распространение правды об армянской агрессии против Азербайджана предотвратит повторения трагедий, подобных Ходжалы - МИД
Кудрин рекомендует россиянам развивать в себе чувство налогоплательщика и интересоваться, куда тратятся деньги
Добыча газа в РФ за 2 мес. выросла на 3,7% до 129,39 млрд куб. м
Экспорт нефти из РФ в дальнее зарубежье за 2 мес. повысился на 5%
Швейцарский теннисист Федерер выиграл 100-й турнир в карьере
Восемь детей пострадали в автоаварии со школьным автобусом в Тульской области - СКР
ГААД получит 850 тыс. манатов на строительство автодороги в Хызынском районе
ГААД получит 2,3 млн манатов на строительство автодороги в Агдамском районе
ЖКХ Гянджи направит более 3,5 млн манатов на благоустройство города
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
С AccessBank на 8 марта мужчинам - шанс, женщинам - подарок!
В рамках проекта РИКЦ «Беседы об искусстве» в Баку прошла лекция «К истории одного портрета»
Агентство по развитию малого и среднего бизнеса и Caspian European Club проведут бизнес-форум
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»