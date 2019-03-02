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Происшествия 02.03.2019 19:30

Восемь детей пострадали в автоаварии со школьным автобусом в Тульской области - СКР

Следствие в Тульской области устанавливает обстоятельства ДТП со школьным автобусом, в котором пострадали восемь детей, сообщила "Интерфаксу" в субботу старший помощник руководителя СУ СКР по региону Анна Киречеева.

"По предварительным данным, днем на муниципальном автобусе перевозили группу школьников из Каменского района в село Архангельское, дети ехали с лыжных соревнований. На 39-м км автодороги Лопотково-Ефремов произошло столкновение автобуса и следовавшего за ним легкового автомобиля. В результате ДТП автобус с детьми сьехал в кювет", - сказала А.Киречеева.

Восемь детей госпитализированы в медицинское учреждение город Ефремов Тульской области.

На месте происшествия работают следователи, сотрудники полиции.

В ходе проверки будет дана надлежащая правовая оценка организации перевозки детей, соблюдению правил по перевозке.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

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Тэги: РОССИЯ, ТУЛА, ШКОЛЬНИКИ, ДТП


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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