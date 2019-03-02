Азербайджан и Суринам подпишут договор об освобождении от визы владельцев дипломатических и служебных паспортов

Министр иностранных дел Азербайджана отмечает важность укрепления дипломатических отношений и развития сотрудничества в сфере образования между Баку и Парамарибо.
«На встрече с министром иностранных дел Суринама Илдиз Поллак-Бигли Э.Мамедъяров отметил важность укрепления дипломатических связей между двумя странами, сообщив о завершении подготовки к подписанию проекта соглашения о взаимном освобождении от визовых ограничений владельцев дипломатических и служебных паспортов», - сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.
Министр также отметил наличие хорошего потенциала для развития двустороннего сотрудничества в сфере образования.
В свою очередь, И.Поллак-Бигли выразила заинтересованность своей страны в сотрудничестве с Азербайджаном, пригласив Э.Мамедъярова посетить с визитом Суринам в качестве председателя Движения неприсоединения.
В ходе встречи, состоявшейся в рамках проходящей в Абу-Даби 46-й сессии СМИД Организации Исламского сотрудничества, стороны обсудили перспективы двустороннего экономического сотрудничества.
Э.Мамедъяров также провел в Абу-Даби встречу с Генеральным комиссаром Ближневосточного агентства Организации Объединенных Наций для помощи палестинским беженцам и организации работ Пьером Крэхенбюлем.
Р.Бабаев
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