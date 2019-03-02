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Внешняя политика 02.03.2019 19:54

Азербайджан и Суринам подпишут договор об освобождении от визы владельцев дипломатических и служебных паспортов

Министр иностранных дел Азербайджана отмечает важность укрепления дипломатических отношений и развития сотрудничества в сфере образования между Баку и Парамарибо.

«На встрече с министром иностранных дел Суринама Илдиз Поллак-Бигли Э.Мамедъяров отметил важность укрепления дипломатических связей между двумя странами, сообщив о завершении подготовки к подписанию проекта соглашения о взаимном освобождении от визовых ограничений владельцев дипломатических и служебных паспортов», - сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Министр также отметил наличие хорошего потенциала для развития двустороннего сотрудничества в сфере образования.

В свою очередь, И.Поллак-Бигли выразила заинтересованность своей страны в сотрудничестве с Азербайджаном, пригласив Э.Мамедъярова посетить с визитом Суринам в качестве председателя Движения неприсоединения.

В ходе встречи, состоявшейся в рамках проходящей в Абу-Даби 46-й сессии СМИД Организации Исламского сотрудничества, стороны обсудили перспективы двустороннего экономического сотрудничества.

Э.Мамедъяров также провел в Абу-Даби встречу с Генеральным комиссаром Ближневосточного агентства Организации Объединенных Наций для помощи палестинским беженцам и организации работ Пьером Крэхенбюлем.

Р.Бабаев

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Тэги: СУРИНАМ, ВИЗЫ, ОСВОБОЖДЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]