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Внешняя политика 02.03.2019 21:47

Глава МИД Азербайджана приглашен с визитом в Ирак

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров обсудил с замминистра иностранных дел Ирака Хазимом Аль Юсифи перспективы двусторонних отношений и региональные вопросы.

«Замглавы МИД Ирака отметил обеспечиваемый в Азербайджане высокий уровень безопасности и стабильности и реализуемые Баку важные инфраструктурные проекты, пригласил Э.Мамедъярова посетить с визитом Багдад», - сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Азербайджана.

На встрече, прошедшей в рамках проходящей в Абу-Даби 46-й сессии СМИД Организации Исламского сотрудничества, иракский замминистра выразил удовлетворение развивающимися по восходящей линии отношениям между Баку и Багдадом.

Э.Мамедъяров отметил имеющиеся достижения в направлении развития двустороннего сотрудничества в различных областях, особенно, в туристической и образовательной сферах.

Р.Бабаев

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Тэги: ИРАК, ОТНОШЕНИЯ, РАЗВИТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]