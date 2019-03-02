Глава МИД Азербайджана приглашен с визитом в Ирак

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров обсудил с замминистра иностранных дел Ирака Хазимом Аль Юсифи перспективы двусторонних отношений и региональные вопросы.
«Замглавы МИД Ирака отметил обеспечиваемый в Азербайджане высокий уровень безопасности и стабильности и реализуемые Баку важные инфраструктурные проекты, пригласил Э.Мамедъярова посетить с визитом Багдад», - сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Азербайджана.
На встрече, прошедшей в рамках проходящей в Абу-Даби 46-й сессии СМИД Организации Исламского сотрудничества, иракский замминистра выразил удовлетворение развивающимися по восходящей линии отношениям между Баку и Багдадом.
Э.Мамедъяров отметил имеющиеся достижения в направлении развития двустороннего сотрудничества в различных областях, особенно, в туристической и образовательной сферах.
Р.Бабаев
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