Глава МИД Азербайджана приглашен с визитом в Ирак

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров обсудил с замминистра иностранных дел Ирака Хазимом Аль Юсифи перспективы двусторонних отношений и региональные вопросы.

«Замглавы МИД Ирака отметил обеспечиваемый в Азербайджане высокий уровень безопасности и стабильности и реализуемые Баку важные инфраструктурные проекты, пригласил Э.Мамедъярова посетить с визитом Багдад», - сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Азербайджана.

На встрече, прошедшей в рамках проходящей в Абу-Даби 46-й сессии СМИД Организации Исламского сотрудничества, иракский замминистра выразил удовлетворение развивающимися по восходящей линии отношениям между Баку и Багдадом.

Э.Мамедъяров отметил имеющиеся достижения в направлении развития двустороннего сотрудничества в различных областях, особенно, в туристической и образовательной сферах.

Р.Бабаев