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СНГ 02.03.2019 21:55

Лавров в телефонном разговоре с Помпео осудил угрозы США в адрес руководства Венесуэлы - МИД РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговором с госсекретарем США Майком Помпео, стороны обсудили ситуацию в Венесуэле.

"В центре внимания была ситуация вокруг Венесуэлы. С.Лавров осудил американские угрозы в адрес ее законного руководства, что является неприкрытым вмешательством во внутренние дела суверенного государства и грубейшим нарушением международного права. Подстрекательство и деструктивное внешнее воздействие, да еще под лицемерным предлогом оказания гуманитарной помощи, не имеет ничего общего с демократическим процессом", - говорится в сообщении, распространенном МИД РФ в субботу.

"В связи с предложением Вашингтона о проведении двусторонних консультаций по венесуэльской тематике указано, что мы к этому готовы, но необходимо неукоснительно руководствоваться принципами Устава ООН, поскольку только венесуэльцы вправе определять свое будущее", - отметили на Смоленской площади.

"При обсуждении других международных вопросов условлено продолжать экспертные контакты по Сирии, Афганистану и Корейскому полуострову", - сообщили в МИД РФ.

На Смоленской площади отметили, что разговор состоялся по инициативе американской стороны.

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Тэги: РОССИЯ, США, ЛАВРОВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]