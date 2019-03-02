Лавров в телефонном разговоре с Помпео осудил угрозы США в адрес руководства Венесуэлы - МИД РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговором с госсекретарем США Майком Помпео, стороны обсудили ситуацию в Венесуэле.

"В центре внимания была ситуация вокруг Венесуэлы. С.Лавров осудил американские угрозы в адрес ее законного руководства, что является неприкрытым вмешательством во внутренние дела суверенного государства и грубейшим нарушением международного права. Подстрекательство и деструктивное внешнее воздействие, да еще под лицемерным предлогом оказания гуманитарной помощи, не имеет ничего общего с демократическим процессом", - говорится в сообщении, распространенном МИД РФ в субботу.

"В связи с предложением Вашингтона о проведении двусторонних консультаций по венесуэльской тематике указано, что мы к этому готовы, но необходимо неукоснительно руководствоваться принципами Устава ООН, поскольку только венесуэльцы вправе определять свое будущее", - отметили на Смоленской площади.

"При обсуждении других международных вопросов условлено продолжать экспертные контакты по Сирии, Афганистану и Корейскому полуострову", - сообщили в МИД РФ.

На Смоленской площади отметили, что разговор состоялся по инициативе американской стороны.