Украинский премьер заявил, что страна может добывать больше собственного газа

Украина может добывать больше собственного газа и потреблять его эффективнее, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
"Украина - энергетическая страна. Я уверен, что мы можем добывать больше собственного газа и потреблять его эффективнее. Для нас абсолютно реально в будущем не зависеть от каких-либо поставок газа из-за рубежа", - написал В.Гройсман на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в субботу вечером.
Премьер рассказал о стратегии правительства в области в области энергоэффективности.
"Мы разрушили закрытый клуб в энергетике. Открыли геоданные, вводим прозрачные аукционы и конкурсы. Ввели мораторий на 5 лет относительно пересмотра ставок рентных платежей. Уменьшили рентные платежи на новые скважины. Благодаря изменению системы работы "Госгеонедр" можем до 2023-2025 годов значительно увеличить добычу газа. Внедряем энергоэффективность. 5-й год работает правительственная программа "Теплые кредиты", которой воспользовались около полумиллиона украинских семей. Запускаем фонд энергоэффективности, который будет предоставлять средства на энергосберегающее оборудование" - отметил В. Гройсман.
По словам премьер-министра, основной задачей, стоящей перед правительством, является обеспечение Украины собственным газом.
"Главная цель этой энергетической стратегии - обеспечить Украину собственным газом и со временем стать страной-экспортером" - подытожил В.Гройсман.
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