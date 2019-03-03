Сенатор-демократ Берни Сандерс, выдвинувший свою кандидатуру на пост президента на выборах 2020 года, заявил, что уверен в том, что станет официальным выдвиженцем от Демократической партии и одержит победу над нынешним президентом Дональдом Трампом.
"Хочу поблагодарить всех вас, ставших частью кампании, которая должна привести не только к победе кандидата от Демократической партии, не только нанести поражение Дональду Трампу, который является самым опасным президентом в современной истории Америки", - сказал он, выступая на митинге перед несколькими тысячами своих сторонников.
Политик продолжил: "С вашей помощью мы намерены трансформировать эту страну, построить экономику и сформировать правительство, которое будет работать для вас всех, а не только на благо одного процента населения".
Б.Сандерс уже выдвигал свою кандидатуру на президентский пост в 2016 году, но в ходе предвыборной борьбы в Демократической партии уступил Хиллари Клинтон, которая была выдвинута демократами кандидатом на пост президента.
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