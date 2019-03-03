Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9337 RUR   0.0258 GBR   2.2547 TRY   0.3183

Цена на нефть

    $/bbl WTI 57.22 0.28 Brent 66.03 -0.36

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 5 Мар 6 Мар 11°

Дальнее зарубежье 03.03.2019 14:10

Южнокорейский эмиссар направляется в Вашингтон для согласования дальнейших действий двух стран в области денуклеаризации

Представитель Южной Кореи по вопросам обеспечения мира на Корейском полуострове Ли До Хун намерен в ближайшее время отправиться в Вашингтон для координации дальнейших усилий двух стран в вопросах денуклеаризации КНДР, сообщило агентство "Ренхап" со ссылкой на дипломатические источники.

В США чиновник планирует обсудить данную проблему со спецпредставителем США по Северной Корее Стивеном Биганом, однако о конкретном графике пребывания Ли До Хуна в Вашингтоне пока не сообщалось, отмечает южнокорейское агентство.

Оно проинформировало, что ранее Ли До Хун планировал встретиться с С.Биганом в Ханое по завершении саммита США-КНДР, однако встречу не удалось организовать в связи с тем, что С.Биган вместе с госсекретарем США Майком Помпео вылетел на Филиппины.

США и Южная Корея после завершившегося без конкретных результатов ханойского саммита условились поддерживать тесные контакты с тем, чтобы переговоры по денуклеаризации не прервались.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ЮЖКОРЕЯ, КНДР, ПЛАНЫ


Похожие новости


Южная Корея готова к сотрудничеству с Вашингтоном и Пхеньяном в вопросах денуклеаризации - президент Сеул разочарован результатами саммита США-КНДР Президент Южной Кореи планирует связаться с Трампом после окончания саммита США-КНДР Мун Чжэ Ин назвал договоренность о саммите США-КНДР значительным прорывом к миру Трамп готов реализовать все договоренности с КНДР после завершения ее денуклеаризации Встреча Помпео с эмиссаром Пхеньяна была отменена по инициативе Северной Кореи, разъяснили в Сеуле

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]