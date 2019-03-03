Сообщение о задымлении в ТРЦ на северо-востоке Москвы не подтвердилось - МЧС

Задымления в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) "Райкин Плаза" не было, сработала пожарная сигнализация, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе столичного главка МЧС.
"В ТРЦ сработала звуковая пожарная сигнализация. Задымления не было", - сказал сотрудник пресс-службы.
Ранее источник "Интерфакса" сообщил, что из здания ТРЦ было эвакуировано 1,5 тыс. человек.
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