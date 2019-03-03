Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9337 RUR   0.0258 GBR   2.2547 TRY   0.3183

Цена на нефть

    $/bbl WTI 57.22 0.28 Brent 66.03 -0.36

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 5 Мар 6 Мар 11°

Это интересно 03.03.2019 14:08

Новейший американский космический корабль Crew Dragon компании SpaceX начал сближение с МКС

Выведенный на орбиту в минувшую субботу новейший американский космический корабль многоразового использования Crew Dragon частной компании SpaceX начал сближение с Международной космической станцией (МКС), готовясь к стыковке, сообщает в воскресенье Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

В настоящее время корабль находится на расстоянии трех километров от МКС в так называемой дальней зоне рандеву. В рамках следующего этапа Crew Dragon постепенно сблизится со станцией до одного километра (ближней зоны рандеву), после чего начнется операция по подходу корабля к МКС.

Сама стыковка корабля с МКС должна состояться в 14:05 мск.

По мере приближения космического корабля к станции будет осуществляться проверка возможностей его системы автоматического управления и маневрирования. В частности, будет изменен курс и произойдет отдаление от станции перед тем, как начнется окончательная процедура стыковки к американскому сегменту МКС - модулю Harmony, сообщили в НАСА.

В случае возникновения нештатной ситуации стыковка будет отменена. На время этой операции будут закрыты четыре люка в американском сегменте, куда будет пристыковываться американский корабль. Как сообщили ранее в госкорпорации "Роскосмос", "в случае возникновения нештатной ситуации экипаж перейдет сначала на российский сегмент МКС, а затем на корабль "Союз МС-11"".

В ходе стыковки механическая рука-манипулятор Canadarm-2 МКС для захвата и присоединения корабля к станции использоваться не будет. Он должен будет осуществить ее самостоятельно в автономном режиме. В случае необходимости экипаж МКС может перейти на ручное управление.

В 16:30 мск на станции планируется открыть люк корабля.

Как сообщалось, в 10:49 мск в субботу с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) к МКС успешно стартовала ракета-носитель Falcon 9 c космическим кораблем Crew Dragon. Через десять минут, в 10:59 мск, корабль был выведен на орбиту, начав самостоятельный полет к МКС.

Это первый испытательный полет новейшего американского корабля Crew Dragon. Он осуществляется в непилотируемом режиме.

На борту семиместного корабля находится облаченный в скафандр манекен по имени Рипли, названный в честь героини фантастического фильма "Чужие". Датчики в скафандре будут отслеживать "состояние" командира корабля на всех этапах полета. Корабль также доставит для экипажа МКС 182 кг продовольствия и научного оборудования и материалов.

В составе МКС корабль пробудет пять дней. 8 марта спускаемый аппарат сойдет с орбиты и после раскрытия парашютов совершит мягкое приводнение в Атлантическом океане. Через час после приводнения он будет поднят с поверхности воды на специальное спасательное судно компании SpaceX.

Первый пилотируемый полет с экипажем в составе астронавтов-ветеранов Дуга Херли и Боба Бенкена, которые ранее летали на "Шаттлах", планируется в июле. Корабль отправится на МКС в двухнедельный полет. До этого, в июне, будет проведен еще один испытательный запуск корабля по неполной циклограмме для проверки надежности системы аварийного спасения капсулы экипажа. Crew Dragon оборудован восемью двигателями SuperDraco, которые в случае аварии ракеты-носителя Falcon 9, моментально уведут корабль от ракеты.

После этого корабль будет сертифицирован НАСА для полетов астронавтов на МКС.

В случае успеха уже этим летом США, через восемь лет после прекращения полетов "Шаттлов", вновь получат собственный корабль для полетов астронавтов на орбиту. В настоящее время единственным средством доставки американских астронавтов на МКС являются российские корабли "Союз".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, НАСА, КОРАБЛЬ, МКС


Похожие новости


НАСА представит усомнившемуся американскому баскетболисту доказательства высадки на Луну Российско-американское сотрудничество в космосе находится на высоком уровне, несмотря на разногласия - НАСА НАСА готовится объявить о разгадке "большой тайны" Марса Зонд НАСА передал на Землю снимки ледяной полярной шапки Плутона США запустят первый спутник для мониторинга углекислого газа в атмосфере НАСА объявило о прекращении сотрудничества с Россией

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]